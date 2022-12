"Una crisis que necesita sosiego"

Tras la decisión del Tribunal Constitucional de suspender cautelarmente la tramitación parlamentaria de dos enmiendas del PSOE y Unidas Podemos que pretendía modificar la ley orgánica que regula esa institución y la del Poder Judicial, el presidente Pedro Sánchez, anunció ayer en tono enigmático que el Gobierno “adoptará las medidas que sean precisas” para poner fin a la interinidad en el TC. La que tiene más a mano es intentar restablecer el diálogo con Alberto Núñez Feijóo, para evitar un peligroso enfrentamiento entre poderes del Estado que solo beneficia a quienes desean socavar sus cimientos, entre ellos, varios socios del actual Gobierno. La crítica del Ejecutivo de Sánchez al Constitucional se basa en la supuesta conculcación del deber y del derecho de los parlamentarios a legislar. Pero el fallo, adoptado por seis vocales conservadores frente a cinco progresistas y al que se han opuesto argumentos jurídicos de peso que no conviene despreciar, invita a que las Cortes mejoren en el desempeño de sus funciones sin urgencias injustificadas. Acatarlo, como ha prometido hacer Sánchez, puede tener muchos significados. Uno de ellos es que el Gobierno se avenga a tramitar un proyecto de ley y lo someta a los informes preceptivos de órganos constitucionales y a un debate pausado que permita poner en la balanza de la calidad democrática las ventajas e inconvenientes de rebajar la mayoría necesaria para designar a miembros del Constitucional. Lo audaz sería eso y no buscar atajos simulando que son los grupos parlamentarios del Ejecutivo los padres de reformas como la ahora frenada. Una decisión que varios ministros han calificado de “secuestro de las instituciones democráticas” por parte del PP en un exceso dialéctico que solo echa leña al fuego. Aunque ese debate entre los dos grandes partidos será infructuoso mientras la política partidaria no ofrezca mayores rasgos de institucionalidad y sosiego.