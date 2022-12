Las revoluciones que suponen progresos históricos para la humanidad son el fruto de sucesivos pasos hacia metas en principio inalcanzables, pero que dejan de serlo a medida que los acercan los avances científicos y la apuesta por la innovación. El sueño de una energía barata, inagotable, segura y respetuosa con el medio ambiente está más próximo a hacerse realidad. Investigadores de EE UU han conseguido un salto sin precedentes al obtener más energía en la fusión nuclear de dos isótopos de hidrógeno que la invertida en forzar que se unieran. El exitoso experimento constituye un hito que abre la puerta a un futuro en el que, dada la abundancia de ese producto, el planeta no dependería de los combustibles fósiles, lo que, aparte de la repercusión económica, supondría un alivio para el calentamiento global. La reacción nuclear similar a la que realizan las estrellas para crear energía ha sido desarrollada en un laboratorio de California después de más de medio siglo de trabajos. Ahora el desafío consiste en su aplicación práctica aumentando sustancialmente la cantidad obtenida en esa fusión y transformándola en electricidad con una tecnología eficiente aún por desarrollar. A diferencia de la fisión propia de las centrales nucleares, los elementos empleados en este caso no dejan residuos radiactivos. El agua y el litio son las principales materias primas utilizadas. Además de muy baratas, de ellas se precisa mínimas cantidades para satisfacer la demanda energética de una familia durante varios años. Su materialización en la vida diaria llevará todavía décadas y cuantiosas inversiones. Cuando se produzca finalmente, detendrá de golpe los estragos del cambio climático, poniendo fin a los problemas de suministro de energía. No es exagerado afirmar que estamos ante una tecnología que podrá transformar el mundo y abrir una nueva era, con consecuencias económicas, sociales y geopolíticas impredecibles en este momento, al margen de los desarrollos colaterales y los inesperados descubrimientos a los que puedan dar lugar las investigaciones pendientes.