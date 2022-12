Desde siempre hay quien ha querido echar a la Guardia Civil de aquí, todavía más después de que hubieran deshecho a ETA, era parte del programa máximo, la alternativa Kas, llevamos más de 50 años con esa murga como para no darnos cuenta, y ahora se da un paso en esa dirección, es una forma de confundir hablar de competencias y funcionalidad, aunque si es por eso, puede que sea más lógico que esa competencia de tráfico sea del Estado, es un error querer cuantas más competencias mejor, si el Estado hace algo bien y cuesta menos es una tontería quitárselo, aunque suene a herejía, al final lo paga el ciudadano que tiene que soportar un servicio peor, un tiempo de dudas y vacilaciones, a la postre no es sino engordar la administración y causar trastornos. Lo hemos visto con las cárceles en Euskadi, transferidas al gobierno vasco -que no estaba preparado- para que este pudiera dar suelta antes a los presos de ETA -me pregunto qué pensarán el resto de presos- que se convirtió en un caos. La policía, como los jueces, suelen ser cosa del Estado central, un cuerpo con implantación en todo el territorio, y no está mal que muchos vengan de fuera, pues si el que ha de juzgarme o ponerme una multa es pariente o conocido todo se resiente, aquí nos conocemos todos, enseguida aparece un interés, una filia o una fobia y usted no sabe con quién está hablando. Cuanto más cerca esté la policía del poder peor, más se puede intentar influir, más cuentan los intereses y favores, más pesan las afinidades políticas. Cuanto más pequeño, más riesgo. La gente ha salido a apoyar a la guardia civil porque, entre otras cosas, ya siente una especie de vergüenza ajena ante lo que está pasando, ante esas cesiones en las que ya no hay pudor. Ante esa alianza que amenaza con extenderse en el futuro entre los socialistas y Bildu y compañía. Con razón ha dicho el revoltoso Leguina, expulsado del partido, que si los independentistas atracan un banco, habrá que quitar del Código el delito de robo. Parece un chiste de esos que lo clavan, pero ya ni nos inmutamos.