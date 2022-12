"El Convenio Económico, instrumento de futuro"

Los Gobiernos de España y de Navarra acordaron hace unos días la actualización de la aportación de la Comunidad foral a las cargas generales del Estado para el quinquenio 2020-2024 del Convenio Económico. Una firma esperada, y que como viene siendo tradicional se lleva con bastante retraso respecto al periodo que enmarca. La actualización ha dejado buenas noticias para las arcas forales. El próximo 30 de diciembre, el Estado devolverá a Navarra 137, 8 millones de euros, una cantidad que corresponde a lo que la Comunidad foral ha pagado de más en 2020 y 2021 y a otros ajustes. Aún no se ha calculado a cuánto ascenderá el saldo a favor que tendrá por 2022. Una aportación, la que realiza Navarra al Estado, que quedó confusa después de que Hacienda diera una cifra que fue posteriormente corregida a la baja por la presidenta Chivite y la consejera Elma Saiz, que señalan que lo que pagará Navarra será menos por mor de diversos ajustes. Un baile de números que no ayuda nada a la necesaria claridad de las cifras y a su transparencia. El ingreso extra de 137 millones que van a recibir las arcas forales, fruto de una buena negociación, supone una importante inyección económica en un tiempo de apreturas. Lo que está por ver es qué destino le dará finalmente el Gobierno de María Chivite. La presidenta recalcó que la firma entre ambos gobiernos “refuerza la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de la Comunidad foral”. Está bien que así sea, y que el acto contara con la presencia de la ministra María Jesús Montero, lo que afianza el respaldo institucional que merece el Amejoramiento. La titular del Ministerio de Hacienda recalca ahora que el Convenio es transparente y adecuado, algo que no veía con tanta claridad cuando ostentaba el cargo en la Junta de Andalucía. El Convenio económico no es ningún privilegio. Navarra contribuye a las cargas del Estado y lo hace además en función de su renta relativa y no de su población. La pedagogía y la transparencia son claves para que así se entienda.