"Poder leer los periódicos, escuchar las noticias en radio o verlas en televisión muestra la victoria de la libertad europea sobre los valores autoritarios"

Tener acceso a una diversidad de medios de comunicación es condición necesaria para el buen desarrollo y funcionamiento de las sociedades. Poder leer los periódicos, escuchar las noticias en la radio o verlas en la televisión muestra la victoria de la libertad europea sobre los valores autoritarios. Europa constituye un referente, un modelo que muchos desean alcanzar, aquel modelo por el que se pelea. Se lucha por los derechos y libertades, por tener una vida en la que reine la normalidad: despertarnos, ir a trabajar o estudiar y salir a dar un paseo o tomar algo con amigos.

Al margen de una gestión más o menos eficaz, ser europeo es un orgullo. No debemos olvidar lo afortunados que somos. Podemos saber qué ocurre realmente en el mundo; tenemos acceso a un gran número de medios que, con un poco de trabajo, nos ayudan a formarnos una visión del mundo. Esto no existe hoy en otros países en los que gobiernan regímenes autoritarios. Estos días estamos viendo cómo los ciudadanos chinos están manifestándose por la política de COVID cero impuesta por Xi Jinping mientras el Gobierno trata de silenciarlos. Con el propósito de mantener esta política, incluso en las retransmisiones del Mundial que se ven en China no se enfoca al público para así mantener la ficción de que las mascarillas se usan de manera generalizada dentro y fuera de sus fronteras. Así, allí los ciudadanos deben salir a la calle, jugándose la vida, para que sus voces sean oídas; aquí, los mecanismos para que los ciudadanos podamos ser escuchados son muchos y no implican arriesgar la vida. Sin embargo, salir a la calle a jugarse la vida está a la orden del día fuera de nuestras fronteras europeas. Lo estamos viendo en las protestas en Irán desencadenadas tras el asesinato de Mahsa Amini, la joven de 22 años que apareció muerta tras ser arrestada por la policía por llevar mal el velo. En esos 22 años que vivió, nosotros hemos dado mucho por sentado: que podemos decir lo que pensamos, vestir como queramos, quejarnos y no estar de acuerdo con lo que nuestros gobiernos deciden, entre otras muchas cosas. Pero ellos han vivido un contexto completamente diferente y ahora están tomando las calles reivindicando sus derechos. Son ahora ellos los que están siendo realmente valientes al enfrentarse a un régimen como es el iraní para defender sus derechos, unos derechos que dábamos por sentado en Europa. Ellos también, de alguna forma, están haciendo Europa al reclamar una mínima parte de lo que nosotros gozamos. Estamos en un momento muy complicado: el post-Brexit, la guerra en Ucrania, la salida del COVID-19, la inflación y un largo etcétera. Pero, aun así, debemos comprender que somos una inspiración y que nuestro día a día no es una aburrida rutina que se repite como el día de la marmota, sino que viene dada por una serie de valores, unos sueños y unas ilusiones que se han exportado al mundo, aunque no nos lo parezca ni seamos conscientes. Ello no quita que tengamos problemas, cuestiones que deben ser mejoradas. La crítica y la reflexión permiten construir una Europa mejor. No podemos permitirnos dar pasos en falso ni mucho menos retroceder. Tal vez nuestro día a día parezca siempre igual, pero tenemos el deber como europeos de vigilar las prácticas discursivas y reflexionar sobre si son o no ejemplo para aquellos que nos tienen como modelo, sean o no sean de nuestra ideología. Eso es hacer Europa; eso es hacer una buena democracia; eso es ser buen ejemplo; pero, sobre todo, es nuestra responsabilidad.

Xabier Fernández. Socio de Equipo Europa Navarra