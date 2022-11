Violencia de género, un problema de todos

Una sociedad civilizada no puede resignarse sin más a la sistemática violencia ejercida sobre una parte de ella como si fuera una fatalidad inevitable. Treinta y ocho mujeres han sido asesinadas este año en España por sus parejas y ex. Decenas de miles más han sufrido agresiones sexuales, físicas y verbales; acoso o amenazas a causa del machismo que sigue enquistado entre nosotros. Las cifras que arrojan las estadísticas oficiales solo reflejan parcialmente una realidad que en muchos casos aún está sepultada por un manto de espeso silencio. Una tragedia basada en la negativa a asumir que todos los seres humanos tienen los mismos derechos y libertades, lo que perpetúa comportamientos anclados en la creencia de que la mitad de la población está destinada a someterse a los deseos y caprichos de la otra media. Y resulta todavía más decepcionante la constatación de que el 40% de las víctimas de violencia de género en Navarra, según una investigación de estudiantes de Criminología de la UNED en colaboración con la Policía Foral, son jóvenes de menos de 29 años. La violencia de género constituye la expresión más cruel de las desigualdades entre hombres y mujeres que sobreviven en pleno siglo XXI. La exigencia de erradicarla será hoy un clamor en la mayoría del planeta con motivo del día internacional contra esa lacra, una movilización que de poco servirá si no va acompañada el resto del año de una labor constante para combatir tal injusticia en sus orígenes y en sus diversas manifestaciones en la vida cotidiana. Ese objetivo debe ser un compromiso de las instituciones, que han de perfeccionar sus herramientas para mejorar la eficacia en la prevención y persecución de los ataques a la mujer. Pero también del conjunto de la ciudadanía, cuya creciente sensibilización en esta materia debería extenderse a una decidida lucha contra los estereotipos de cualquier índole y a la adopción de una actitud vigilante ante posibles agresiones que no son un asunto individual, sino un problema de todos.