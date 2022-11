El incremento del precio de los alimentos hasta un 15,4% registrado en el cálculo del IPC del mes de octubre es un dato sumamente preocupante por su impacto en la cesta de la compra, y en los sectores más vulnerables de la sociedad. Un encarecimiento que está recortando el consumo de productos frescos, que este año ha sufrido una caída del 3,3%. La suave desaceleración de la tasa media del Índice de Precios hasta un 7,3%, favorecida por el descenso de los precios de la energía, no es suficiente como para contrarrestar un encarecimiento brutal del coste de alimentos tan básicos como el azúcar, la leche, las legumbres o las hortalizas frescas hasta un 43%. Puede ser engañoso también el descenso de los precios de la luz teniendo en cuenta que las temperaturas en este trimestre se han comportado con una suavidad inusual, frenando el consumo y sumando que las reservas de gas estaban casi en máximos. La llegada del frío abre de nuevo la incertidumbre sobre el comportamiento de los precios de la energía y su impacto en los hogares y en toda la cadena de producción. Máxime cuando la escalada de los precios de la energía que vivieron los españoles el pasado año provocó que un 14,3% de los hogares redujera tanto el uso de aparatos para calentarse en invierno o enfriarse en verano. Casi siete millones de familias no pudieron mantener sus casas a una temperatura adecuada. Los datos tan negativos para el conjunto de la economía no hacen sino confirmar que la lucha contra la inflación avanza demasiado lentamente y que al igual que para el conjunto de nuestros socios de la Unión Europea debe seguir siendo la prioridad tanto del Ejecutivo como de los organismos reguladores. Si las perspectivas a corto plazo resultan inquietantes para el conjunto de los ciudadanos, la situación es aún más preocupante para la población más desfavorecida. En este escenario crece el riesgo de que se amplifiquen las desigualdades ya existentes.