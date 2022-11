Fondos escasos y lentos

Los fondos europeos de Recuperación para paliar la crisis generada por la pandemia, llegan a cuenta gotas y con retraso. Es la impresión que existe en el ámbito político y económico, porque los datos que ofrece el Gobierno foral no indican lo contrario. La idea inicial de contar con unos fondos extraordinarios para impulsar proyectos que transformarían sectores estratégicos de la economía navarra, se va desvaneciendo con el paso del tiempo: no se observa que lleguen ni que estén cumpliendo los objetivos. Uno de los propósitos de estos fondos era favorecer la renovación de las empresas y su competitividad, sin embargo, los propios empresarios se quejan de que el dinero europeo va a engrosar los presupuestos del Gobierno y no llega a las sociedades. Solo una buena política de transparencia, hasta ahora muy deficiente, puede aclarar la repercusión real de los fondos en la Comunidad foral.