Reconocimiento a un grandísimo empresario

La Asociación de la Empresa Familiar de Navarra (ADEFAN) quiere expresar su rechazo a la retirada de un reconocimiento a una de las personas que más ha hecho por el desarrollo de Navarra en el último siglo.

Miles de personas han trabajado y se han ganado la vida en las empresas cuyo germen fue iniciativa empresarial suya. Imenasa, Torfinasa, Inasa, Mapsa, Señorio de Sarria... Grandísimos proyectos que en su momento provocaron en nuestra comunidad un cambio profundo, de una sociedad agrícola a otra industrial. La Navarra de hoy no se puede entender sin familias empresarias como la de Félix Huarte que fueron disruptivas en sus planteamientos y lograron evolucionar una sociedad económica que estaba asentada exclusivamente en el sector primario. Hoy Navarra es una comunidad que destaca por tener un peso de la industria en su economía superior al 30 %, la tasa más alta de España. La Navarra del futuro no será próspera sin empresas que se anticipen a sus tiempos, sin empresarios visionarios. Muchas de esas compañías son familiares y por su reconocimiento y prestigio tenemos que luchar ya que no hay mejor labor social que la creación de riqueza y empleo, como hizo Félix Huarte en su tierra. Desprestigiar su figura en tono despectivo y ubicarlo sin mencionar su nombre en el mismo plano que el dictador que entonces nos gobernaba nos parece injusto y fuera de lugar. No se puede hacer esto además invocando una situación nacida de una guerra civil que es una de las mayores tragedias de un país.

Este tipo de actuaciones populistas son utilizadas como cortinas de humo para distraer a la población de los verdaderos problemas de la sociedad, a los que no se da salida y siguen carcomiendo nuestra comunidad: la inflación, la calidad de los servicios públicos, la sostenibilidad del sistema de pensiones, el paro juvenil, la pirámide de edad, y muchos otros temas, nada fáciles de reparar. El objetivo de nuestros gobernantes debe ser el de reconocer el esfuerzo de quien crea empleo, hace progresar a su sociedad de manera diligente y aporta valor a su entorno, eso hacen las familias empresarias de nuestra asociación y eso hizo en su momento la familia Huarte, cuya saga continúa. Como empresarios, como personas y como navarros nos sentimos orgullosos del gran trabajo llevado a cabo por Félix Huarte en nuestra comunidad y su gran aportación al desarrollo de la misma. Es un ejemplo a seguir y siempre estará vivo su reconocimiento.

Francisco Esparza, presidente de ADEFAN