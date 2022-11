La Atención Primaria en Navarra se desangra

Dice un refrán que dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Durante toda esta legislatura, extensivo a otras anteriores, hemos oído de nuestros dirigentes políticos que el gobierno de turno apostaba sin ninguna duda por la atención primaria. Lo cierto es que año tras año hemos comprobado cómo se deterioraba nuestro primer nivel asistencial sin que nadie haya hecho nada para remediarlo. Hemos constatado con tristeza que en los presupuestos previstos para el 2023 la partida destinada a la atención primaria está muy alejada del 20% del presupuesto de salud que han venido prometiendo toda la legislatura.

El primer responsable de este engaño es el Gobierno de Navarra en su conjunto y subsidiariamente el Parlamento de Navarra, que es el que aprueba y sustenta las políticas del gobierno. Llama la atención que grupos políticos que se autodenominan progresistas y de marcada sensibilidad social permanezcan impasibles ante semejante situación. La realidad es que tenemos un déficit generalizado de medios en los centros de salud. Esto conlleva tres consecuencias muy a nuestro pesar: atención inadecuada a la población, sobrecarga y hastío de todos los profesionales de atención primaria y sobrecarga de todo el sistema sanitario público por claudicación del primer nivel asistencial (urgencias, atención especializada, trabajo social…). El enfado de la población se manifiesta en continuas quejas en los centros de salud que sufrimos todos los que trabajamos en los mismos, especialmente el estamento administrativo, sin que seamos responsables de la situación. No disparen al pianista.

Hace ya más de 10 años que organismos como el colegio de médicos y todas las sociedades científicas de atención primaria, así como los sindicatos, advirtieron de lo que venía si no se realizaban modificaciones estructurales de calado, y ya vemos la situación actual. No se ha redactado una nueva ley de salud, no se ha acometido la reforma de la atención continuada y urgente, no se ha planteado la reforma de la atención pediátrica, no se ha tocado la cartera de servicios... La estrategia de atención primaria 2019-2022 es un listado muy bien indexado de incumplimientos y mentiras. No todo es falta de personal.

La atención primaria agoniza y creo que es un bien precioso y preciado del que siempre ha presumido Navarra, y no debemos dejar que muera por inanición. No tengo la más mínima esperanza en que los políticos resuelvan la situación si no hay una presión por parte de la sociedad al margen de partidismos y banderas.

Pablo Aldaz Herce, médico de familia. Director del centro de salud de San Juan