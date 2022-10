Ikurriña en Villava, pagan justos por pecadores

Una vez más las fiestas patronales de Villava fueron escenario reivindicativo, sectario y fascista del Gobierno Municipal que rige el Consistorio villavés. EH Bildu con connivencia de la mayoría de grupos municipales esperaron el momento unos minutos antes para colocar ilegalmente una ikurriña en uno de los balcones siendo dos concejales de EH Bildu los autores de tal acción ilegal. UPN-Villava ya ha procedido a las diligencias oportunas para interponer denuncia en los Tribunales competentes ante tan miserable, descarado, ilegal y cobarde acto.

No se trata únicamente de denunciar por los medios legales la infracción cometida por la ideología dictatorial impositora abertzale sino de resaltar cómo el gobierno de imposición que sufrimos los villaveses se ríe, se mofa, se burla y se jacta no solamente de las leyes sino también del sentir de la mayoría de Villava. Y es que EH Bildu no se corta ni un solo pelo en perder juicios referentes a la colocación de la ikurriña en el Consistorio de Villava con el erario público del contribuyente villavés, porque somos todos los que pagamos las costas y no el partido responsable que gobierna. Por eso EH Bildu sabiendo que no va a ganar con este tipo de acciones fascistas e importándole un comino en pagar las costas, ya que no es de su bolsillo ni quienes pusieron en el balcón la ikurriña, hace de si su capa y sayo en colocar insignias ajenas a Navarra, insignias-injerencias tergiversadas y manipuladas bajo un nacionalismo de entelequia.

Desde UPN-Villava hacemos un llamamiento a las instituciones para que se busque solución en razón de que no sea el pueblo quién pague las iniquidades de un gobierno obsesionado con su nacionalismo de imposición y, que este tipo de causas judiciales sean únicamente responsabilidad de pago del grupo que esté gobernando en ese momento y no todos, porque no es de recibo que paguen justos por pecadores.