La solidaridad del osasunismo con mi abuelo

El jueves veinte de octubre, mi abuelo, socio de Osasuna, fue caminando a El Sadar para presenciar el partido contra el Español de Barcelona, que empezaba a las ocho de la tarde. La fuerza del viento de ese día le causó dos caídas. La primera no tuvo consecuencias: fue ayudado a levantarse por un grupo de jóvenes osasunistas que iban también al campo. Se ofrecieron para quedarse con él hasta sentirse mejor. La segunda fue muy diferente. En la acera del lago, una nueva ráfaga de viento le derribó causándole un fuerte golpe en la cabeza y una herida en la cara de la que brotaba mucha sangre. A las ocho menos cuarto y muy cerca de El Sadar pasaban por allí cientos de autos y miles de peatones. A mi abuelo le ofrecieron ayuda muchas personas, pero la primera fue la de su ángel de la guarda en forma de enfermera. Ella iba también al partido. Se sentó a su lado para detener la hemorragia presionando la herida con un pañuelo. Dijo que sólo se iría cuando llegara una ambulancia que le llevara a Urgencias del Hospital de Navarra, como así fue. Mi abuelo se quedó sin partido, pero con la satisfacción de comprobar, una vez más, que para la mayoría de los navarros atender a la gente que sufre una desgracia es una cuestión de humanidad. Y en este caso concreto se ve, además, la solidaridad del osasunismo. Como joven universitaria de veinte años es una de las mejores lecciones que he recibido. No todo se aprende en las aulas y no todo es malo en el fútbol. Como valenciana soy valencianista, pero desde ahora, además, soy osasunista. En mi modesta opinión, la valía de un club no reside sólo en su equipo (en la plantilla de jugadores); también en los valores tradicionales que se encierran en su escudo y en la calidad de su afición. Sé que Osasuna significa “salud, fuerza, vigor” y que “Osasuna nunca se rinde”. Todo eso me parece un referente para la educación en valores.