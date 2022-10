¿Y si fueran sus hijos?

Desde que empezó el curso escolar, tanto el alumnado de Urroz-Villa que acude al IES Ibaialde como sus familias estamos sufriendo una situación de gran incertidumbre debido a la organización de los horarios del transporte escolar.

El autobús, que pertenece a la empresa EDSA y cuyo servicio está contratado por el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, recoge al alumnado de Urroz-Villa a las 7:15 y los deja en el instituto a las 7:45. El alumnado (todos ellos menores de edad) no puede acceder al instituto hasta las 8:25.

A la vuelta tenemos más de lo mismo. Salen del instituto a las 14:30, pero el bus no los recoge hasta las 14:55, es menos tiempo que a la mañana pero si sumamos los dos tramos de tiempo es más de 1 hora expuestos a las inclemencias meteorológicas y sin supervisión de ningún adulto. ¿Quién se hace responsable de nuestros hijos e hijas durante este tiempo? ¿Quién les proporcionaría asistencia en caso de accidente o situaciones similares? Tras tramitar una queja formal a través del IES Ibaialde, tal y como se nos solicitaba desde el Departamento de Educación, se nos prometió un ajuste de los horarios con la empresa de autobuses para que el tiempo de espera fuese menor. En este momento, y tras más de un mes de margen para que se materializase el ajuste de horario, nos encontramos en la misma situación que al inicio del curso.

El Departamento de Educación reconoce que esta situación no debería producirse, pero no ofrece una solución definitiva al problema (por ejemplo: obligando a la empresa de autobuses a modificar los horarios, ofreciendo una ruta alternativa al alumnado de este instituto, etc). Tanto el Departamento de Educación como la empresa de transportes miran hacia otro lado mientras nuestros hijos e hijas siguen 5 días por semana enfrentándose a más de 60 minutos en los que se encuentran totalmente desamparados. Las familias exigimos que se ponga una solución definitiva e inmediata a esta situación, que nos genera un periodo de estrés diario que nos impide conciliar la vida familiar y laboral.

Nosotros nos preguntamos, ¿y si fueran sus hijos, harían lo mismo?

Belén Mugueta Burguete, María Arjona Sucunza, Beatriz Iriarte Uterga y Óscar Gusano Ibáñez en representación de las familias afectadas de Urroz-Villa