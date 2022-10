Cayó en mi móvil hace unos días un vídeo extractado de una actuación televisiva magistral del grupo Martes y Trece, referida al conjunto de obras de las Olimpiadas de Barcelona y de la Exposición Universal de Sevilla. Disfrazados de niños de San Ildefonso iban cantando los números de la lotería hasta componer la mágica cifra “1992”, pero en vez de cantar el premio gordo repetían con la cantinela habitual el título de este artículo. Iba a cuento, claro, del retraso que acumulaban las obras de ambos acontecimientos, aunque, finalmente estas obras acabaron en el último minuto y ambos eventos fueron un éxito.

Finalmente, aquellos gobernantes, Pascual Maragall en Barcelona y Alejandro Rojas Marcos en Sevilla llegaron a cumplir con las fechas marcadas, llegaron exhaustos, pero llegaron.

Los que no van a llegar a tiempo de nada antes de las próximas elecciones autonómicas y municipales son los miembros del Gobierno de Navarra, con su presidenta a la cabeza. No les va a dar tiempo de disimular ante la opinión pública su pacto presupuestario y de legislatura con Bildu. La señora Chivite tendrá que ir a la campaña electoral con ese sayón de San Benito, que no tendrá forma de ocultar, sobre todo porque serán los batasunos los que harán alarde de él.

No les va a dar tiempo a que la ciudadanía navarra se olvide del lamentable blanqueamiento que está llevando a cabo el PSOE con Bildu, sin ni siquiera conseguir, no ya que colaboren en el esclarecimiento de los 300 crímenes sin resolver, sino tan sólo una mísera y disimulada condena del terrorismo; o que renuncien a actos como el ospa eguna o los ongi etorri a terroristas condenados.

No les va a dar tiempo de resolver es espantoso panorama de la sanidad pública, con la intolerable escasez de médicos de atención primaria y sus continuas rotaciones, las interminables listas de espera en atención especializada o quirúrgica, o en paliar o revertir la decadencia en la que está inmersa la sanidad navarra, después de haber sido una de las punteras en Europa.

No les va a dar tiempo a ejecutar una verdadera política de vivienda, más allá de reiteradas ruedas de prensa para anunciar las mismas promociones públicas una y otra vez. Ahí está empantanado el convenio con el Ayuntamiento de Pamplona para viviendas de VPO en venta o alquiler, o las iniciativas para apartamentos tutelados en Azpilagaña o San Jorge, promociones reiteradamente anunciadas pero que no consiguen ver la luz. Eso sí, a fuerza de presentar varias veces las mismas promociones, parece que, en vez de 300 viviendas, han conseguido hacer 1.000, cuando en realidad no han iniciado ninguna.

No les va a dar tiempo a reformar la normativa de habitabilidad, imprescindible para la reforma, división o creación de viviendas en planta baja, perdida en los vericuetos del departamento que ha abandonado (tampoco a tiempo) el ex alcalde de Tudela.

No les va a dar tiempo a sacar adelante la reforma del PSIS de Echavacoiz, fundamental para una moderna política pública de vivienda y para resolver el problema de la estación del TAV. Como tampoco, a tenor del retraso con el que han comenzado, verán en marcha el nuevo ramal ferroviario de Volkswagen, imprescindible para la transformación de la factoría. Como no les va a dar tiempo a revertir la calamidad económica que se cierne sobre Navarra con la pérdida de capacidad de fabricación de vehículos eléctricos en favor de la planta de Martorell.

No les va a dar tiempo de arrancarle a Pedro Sánchez el inaplazable compromiso del enlace del TAV por Ezkio, imprescindible para la conexión europea de Navarra.

No les va a dar tiempo a consumir los fondos europeos 2030 para rehabilitación de viviendas, etc. Empeñados como están en que estas ayudas se repartan clientelarmente fuera de ayuntamientos gobernados por Navarra Suma, sin conseguir que los ayuntamientos supuestamente beneficiados presenten las iniciativas suficientes para optar a la totalidad de esos fondos.

No les va a dar tiempo a culminar obra nueva alguna del Canal de Navarra, inmersos como están en dilucidar si son churras o merinas, y en enfrentarse a ayuntamientos y agricultores con aves esteparias por medio y desastrosas limitaciones a las áreas de regadío.

No les va a dar tiempo a cursar las necesarias ayudas a afectados por las inundaciones, los incendios y la sequía, ni en regenerar la Navarra negra calcinada por los incendios.

No les va a dar tiempo de resolver los conflictos educativos, como los que tienen abiertos con la educación diferenciada o los horarios de los colegios, asuntos en los que no se ponen de acuerdo ni siquiera entre los miembros del propio Gobierno.

No les va a dar tiempo ni yendo a rebufo de otras comunidades, a afrontar una verdadera reforma fiscal que alivie a las familias de los devastadores efectos de la inflación, obsesionados como están, en recaudar más y más, y elevar el techo de gasto hasta cifras nunca vistas, mientras los servicios públicos y el estado del bienestar se deterioran inexorablemente. Jamás gobierno foral alguno ha dispuesto de semejantes recursos para tan lamentable resultado.

Ni siquiera les va a dar tiempo a que el asfalto de las tres rotondas de la reformada N-121 entre Oricáin y Sorauren, asfaltadas por tercera vez en menos de un año, llegue ileso a las próximas elecciones.

Juan José Echeverría Iriarte. Concejal de Urbanismo, Vivienda y Sanidad del Ayuntamiento de Pamplona