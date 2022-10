Estaba junto a los contenedores y se alegró al verme llegar. He tenido suerte, me dijo, ya que llevaba poco rato esperando. Olvidó la tarjeta para abrir los de orgánica y resto y no sabía qué hacer con sus dos bolsas de basura, así que probó suerte aguardando la llegada de alguien que sí la llevara. ¿Se puede pedir más educación ciudadana? Otros no hacen lo mismo: si no pueden abrir esos contenedores dejan fuera de ellos las bolsas o las introducen en cualquiera de los otros, lo que está rematadamente mal. Pero ¿está bien volver a casa con las basuras si a una se le ha olvidado la tarjeta? A cualquiera le puede fallar un día la memoria, ¿no? Y no soy yo sola quien se queja. Los que leen el periódico, pueden ver que son muchas las personas que protestan por los nuevos contenedores que parecen pensados a mala idea, para fastidiar, a ver, ¿por qué los desechos orgánicos y resto tienen que estar cerrados con llave?. Servidora no lo entiende. Se considera buena ciudadana y tiene en casa varios recipientes para la basura porque le parece bien que todo se recicle. En su momento se lo explicaron, lo comprendió y colaboró. Pero repito, no entiendo por qué esos dos contenedores tienen que estar cerrados. Y pese a las mil quejas manifestadas por muchos vecinos, la Mancomunidad no da ninguna explicación. Yo, señores responsables de ella, se la pido ahora. Un escritillo en la prensa, un aviso en la TV diciendo el por qué de ello, estaría bien. A lo mejor sus razones nos convencen. De ser así seguiríamos con los mismos inconvenientes de ahora, pero lo haríamos en el convencimiento de que es mejor así porque hay motivos serios que lo aconsejan. Pero la Mancomunidad no dice ni mu, como si los vecinos no le importáramos nada. Esta falta de explicación por su parte no beneficia nada a su criticada entidad, ya que por buenazo que uno sea, acabará pensando lo que ya dicen algunos: que los nuevos contenedores interesan a alguien por motivos que nada tienen que ver con el reciclaje o la salud ambiental. Así que aclaren por favor por qué tienen que estar cerrados. A lo mejor lo entenderemos.

