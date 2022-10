N I en papel ni en pantalla. A juicio de los profesores, los jóvenes siguen mostrando poca afición a la lectura. Por lo que eso de la escasa comprensión lectora continúa en muchos de ellos. Una vez, hace ya años, un profesor me decía que tal vez se había errado en los intentos de acercar el libro a estos alumnos. Que quizás tenían que haberlo hecho a la inversa: decirles que no leyeran, que nada provechoso iba a aportarles La vuelta al mundo en 80 días, La Odisea, Historia de dos ciudades, Robinson Crusoe o El Señor de los Anillos.

Seguramente esta prohibición hubiera despertado su curiosidad, y por ello, y también por contrariar la opinión de sus mayores, se hubieran lanzado a leer. Lo recordé en ocasión de haber formado parte del jurado de un premio literario. La novela ganadora comentaba la curiosidad de un grupo de estudiantes por una puerta del instituto siempre cerrada.

Sospechando que allí se ocultaba algo que los profesores no deseaban mostrar a los alumnos, tras muchos intentos consiguieron abrirla, encontrándose con una polvorienta biblioteca de la que nadie hacía uso. Convencidos de que aquellos libros les estaban vedados, comenzaron a leerlos a escondidas, descubriendo así que leer les hacía disfrutar.

Claro que todo esto parecen delirios de profesores y escritores amantes de la lectura, pero resulta que acabo de enterarme de que los profesores de un instituto navarro han empezado a notar la desaparición de libros de su biblioteca.

Supongo que se tratará de un número tan considerable como para no achacarlo a que dos o tres alumnos despistados no los han devuelto a su tiempo. Alguien los está robando, no les ha quedado más remedio que pensar. Y allí están esos pobres profesores que tal vez se lamentaban de la poca afición lectora de sus chicos, pugnando sus sentimientos entre la preocupación y la ilusión. Así es la vida.