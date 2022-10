El rosa, más que un color

Estos días escuchamos y leemos en los medios de comunicación que se celebra el día del Cáncer de Mama: 19 de octubre. Según datos publicados en 2021 por el Centro de Investigaciones sobre el cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), en el año 2020 el cáncer de mama se convirtió en la enfermedad oncológica más frecuente en el mundo, superando por primera vez al de pulmón. Según los datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) en España en 2021 se diagnosticaron más de 33.000 casos de cáncer de mama, con una probabilidad estimada de desarrollar un cáncer de mama siendo mujer de 1 de cada 8-9. Es el tumor más frecuente en las mujeres y afortunadamente, en un porcentaje importante (80-85%) de los casos se cura.

El cáncer es igual para todos, pero no todos somos iguales frente al cáncer: la solución es la equidad. La Asociación Española contra el Cáncer (AECC), ayudó en el 2021 a casi 16.000 mujeres en toda España cubriendo sus necesidades para corregir las desigualdades que provoca este tipo de tumor. Además, destinó más de 17M€ a investigar el cáncer de mama, sobre todo en el CMM. Por lo tanto, hablar de los tonos grises del rosa cuesta más, se hace más difícil…. Pero reconocer las otras aristas de esta enfermedad nos ayudará a avanzar. Reconocer que existe el CMM es un paso muy importante para su visualización, porque esto ayudará a que entendamos y comprendamos mejor a las pacientes con CMM que no siempre se identifican con el mensaje del lazo rosa y mensajes optimistas que inundan las campañas publicitarias. En los últimos años, y gracias a la investigación, se ha mejorado mucho en los tratamientos para esta enfermedad, pero aún queda mucho por hacer. Cambiando el miedo por esperanza. Gracias a la investigación tendremos más vida y, sobre todo, mejor vida. Para todas las que se enfrentan a esta enfermedad y para las que ya no están.

Dra. Susana De la Cruz y Dr. José Manuel Aramendía, en nombre del Comité Técnico de la Asociación Española Contra el Cáncer en Navarra.

Pero quizás no todo es tan rosa como el color del lazo que lo representa: se atribuyó este color en los años 90, asociado a la femineidad y se convirtió en símbolo del compromiso del cáncer de mama. Pero a veces este lazo se torna de un rosa grisáceo: un diagnóstico de cáncer de mama genera en muchas ocasiones un gran impacto laboral y familiar y hasta en un 15% de las mujeres este diagnóstico las sitúa en extrema vulnerabilidad socioeconómica; la reincorporación posterior laboral no siempre es fácil, incluso se encuentran con dificultades y/o despidos que afectan a su desarrollo tanto personal como económico; provoca un gran impacto psicológico asociado con la imagen corporal, autoestima, identidad femenina, sexualidad y en muchos casos maternidad. Aproximadamente un 15-20% de las mujeres con cáncer de mama van a desarrollar un cáncer de mama metastásico (estadio IV) y un 6% va a debutar con enfermedad extendida en el momento del diagnóstico. Es el cáncer de mama metastásico (CMM). A día de hoy, a pesar de los avances en los tratamientos, este escenario sigue siendo una enfermedad incurable y supone la primera causa de muerte en las mujeres entre 35 y 50 años. Es necesario más investigación en cáncer de mama, sobre todo en CMM, y para ello hace falta inversión económica, así como facilitar y agilizar los trámites y acceso a los nuevos avances terapéuticos, siempre con la evidencia suficiente, para poder tratar mejor a las pacientes. Aunque menos frecuente, también es una enfermedad que afecta a los varones (