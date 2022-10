40 horas con la nariz rota

Sábado 2 de octubre. En un partido de fútbol en Lodosa, recibo un fuerte golpe en la nariz. La Federación Navarra de Fútbol me deriva a la Clínica San Fermín. Allí me taponan la hemorragia, me colocan una férula y en la radiografía se demuestra que tengo una fractura del tabique nasal. Me mandan a la clínica deportiva Beiman, que me recibe a las 19 horas del día siguiente, y donde lo único que me dicen es “ya te citará el otorrino”. Alucinando, y con mi nariz en el mismo estado que 24 horas antes, me dirijo inmediatamente a Urgencias del CHN.

Salgo a las 23 horas de la noche igual que como entré. Como la Clínica San Fermín me ha hecho la primera asistencia, tengo que seguir sus instrucciones. Vuelvo a la mañana del día siguiente con una autorización de la Federación Navarra de Fútbol, y es entonces cuando me ve un especialista. Habían pasado 40 horas y fue imposible reducir la fractura. En dos meses tengo una cita con los cirujanos plásticos para valorar una rinoplastia. Y mi pregunta es, si desde el principio me hubiera atendido un especialista y me hubiera colocado la nariz, ¿hubiera sido necesaria esta operación? Juzguen ustedes.

Iñigo Abendaño Biurrun