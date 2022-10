Las 'cuentas' de Esparza

Después de dos legislaturas en la oposición, UPN busca dar un giro de 180 grados al panorama político de Navarra. Y su líder, Javier Esparza, hace sus cuentas electorales, que no dejan de ser meros deseos: una caída de PSN y Geroa Bai y un sorpasso de Bildu, imposibilitando un gobierno liderado por la organización de la izquierda abertzale. Hasta el 28 de mayo próximo no se sabrá si estas cuentas serán reales o un espejismo. E incluso si el presidente regionalista acertase, es aventurar mucho que PSN, Bildu y Geroa Bai no formarían de nuevo gobierno, tras el blanqueamiento de Bildu al que han contribuido los socialistas en esta legislatura. Han volado todas las barreras habidas hasta ahora, como para creer que no dinamitarán las que quedan por derribar. Y si la decisión de los pactos dependiera del presidente Sánchez, la situación todavía se tornaría más difícil.