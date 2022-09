La factura energética ahoga la economía

El precio disparado de la energía está provocando estragos con las facturas que deben abonar tanto los particulares como los distintos protagonistas de la actividad económica. Se resiente el sector industrial, el de servicios, y lo sufre el sector primario en Navarra. Entre ellos, más de 1.500 regantes, productores de regadíos con equipos de bombeo para elevar el agua, que tienen que hacer frente a facturas eléctricas que han subido nada menos que un 600%. Una situación que pone de manifiesto la importancia que puede implicar el desarrollo de la segunda fase del Canal de Navarra y que continúa sin tener fechas. Las comunidades de regantes y el sindicato UAGNreclaman medidas para abaratar este coste, al que se suma el incremento de precios del gasóleo y los fertilizantes, y que hace que resulte poco viable para algunos agricultores continuar cultivando sus explotaciones. Una llamada de atención que no debería caer en saco roto. Los regantes afectados llevan años pidiendo al Ministerio de Agricultura la doble tarificación. Según sus cálculos, la contratación de dos tarifas eléctricas, una para la época de riego y otra para la que no, permitiría un ahorro estimado superior al 20% en el coste de la energía. Agricultores y ganaderos llevan tiempo clamando por su supervivencia , y el respaldo al mundo rural exige más hechos por parte de las Administraciones y menos palabras que terminan por no sustanciarse. Su papel es esencial como alimentadores de la sociedad, y cuidadores del entorno rural y medioambiental. Un valor que quedó claramente manifestado en plena pandemia, cuando se pudo comprobar una vez más su eficacia y su labor esencial para garantizar el suministro de alimentos al conjunto de la población. La viabilidad del campo tiene una incidencia directa en la economía de numerosos pueblos y ciudades, y para que sea una actividad con presente y futuro es necesario reconocerle su valor y actuar en consecuencia. Los equilibrios son muy delicados, porque está en juego la supervivencia económica de muchos.