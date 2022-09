"El órdago de Lesmes a PSOE y PP"

El presidente del Consejo del Poder Judicial y del Supremo, Carlos Lesmes, ha decidido imprimir credibilidad a la amenaza de dimisión que lanzó hace dos semanas ante el bloqueo de los dos principales partidos, PSOE y el PP, activando el proceso para que su sustitución se haga efectiva. El movimiento de Lesmes envía así el mensaje al presidente Pedro Sánchez y al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, de que su órdago va en serio. Un mensaje del que es posible extraer dos deducciones, sin que sean excluyentes: que el máximo responsable del CGPJ intensifica la presión sobre los dos grandes partidos para que acaben de una vez con una interinidad del gobierno de los jueces que va para cuatro años; y que, en realidad, está tirando ya la toalla sobre que la renovación del Consejo vaya a encauzarse a corto plazo, con las vacantes por cubrir en el Constitucional también pendientes. Es dudoso que Sánchez y Feijóo vayan a sentirse conmovidos por el camino emprendido por Lesmes. Pero es un severo reproche que merecen ambos por una parálisis intolerable que debilita al Estado. Situación que no obvió ayer el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Joaquín Galve, durante el acto de apertura del año judicial, porque la inacción política también afecta directamente a la justicia navarra: la sala de lo civil y lo Penal del TSJN tiene desde hace un año sin cubrir dos plazas de sus cinco magistrados. Coincidió con el presidente del CGPJ en la responsabilidad de socialistas y populares por no facilitar el acuerdo. Galve insistió también, como en años anteriores, en la necesidad de ampliar las actuales instalaciones del Palacio de Justicia porque ya no caben nuevos órganos judiciales y servicios imprescindibles. Petición que está sobre la mesa del departamento de Justicia del Gobierno de Navarra, sin que hasta la fecha se haya pronunciado su responsable, el consejero Eduardo Santos.