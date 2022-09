Un Parlamento que no está a la altura

Es del todo intolerable que el Parlamento de Navarra no haya sido capaz de alcanzar un acuerdo para aprobar una moción que sirva de apoyo unánime a los trabajadores de Volkswagen Navarra. Y aún resulta más irritante, cuando todos los grupos estaban de acuerdo con apoyar la declaración presentada por el comité de empresa de la factoría. Cero cintura política la demostrada por todos los grupos políticos, incapaces de olvidar sus resentimientos partidistas en un asunto de especial calado y trascendencia para la Comunidad foral. El comité de empresa de Volkswagen lleva semanas mostrando su preocupación por el futuro de la plantilla de trabajadores a partir de 2026, cuando se prevé el inicio de la producción de vehículos eléctricos. Y la declaración que remitieron al Parlamento buscaba precisamente el apoyo de la Cámara para velar y trabajar conjuntamente por los intereses de la planta y los proveedores. A los representantes políticos, votados y elegidos por los ciudadanos para defender sus intereses, se les olvida demasiado a menudo cuál es su deber, tan preocupados como están por las luchas partidistas. Habrá que recordarles a todos los grupos políticos que Volkswagen Navarra es uno de los pilares esenciales para el empleo y el motor económico de la Comunidad foral, con miles de empleos directos de la factoría y un numero aún mayor de proveedores. Ante la preocupación por el futuro de la planta que expresa reiteradamente el comité de empresa, lo mínimo que cabía esperar desde la máxima institución política de Navarra es que saliera un respaldo inequívoco y sin fisuras. El comité ha pedido al Parlamento que no utilicen la situación actual de VW Navarra con fines partidistas mientras dure el proceso. Situaciones como las propiciadas este jueves en la Cámara trasladan una pésima imagen y no ayudan en absoluto ni a los trabajadores, ni a la planta ni a los proveedores.