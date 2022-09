Tráfico, una más

La laxitud de los cargos públicos para cumplir con los plazos es digna de estudio. A los ciudadanos les exigen máxima puntualidad en el cumplimiento de sus gestiones. Pero ellos tienen su propio ritmo. Ejemplos sobran. Ocurre con el acuerdo entre Navarra y el Estado para la transferencia de la competencia de tráfico y seguridad vial. Se anunció en 2018. Y aquí seguimos. A los ciudadanos no les afecta quién vigila las carreteras, pero las prórrogas y retrasos se acumulan sin ninguna explicación. Geroa Bai saca los codos electorales y acusa a Remírez de no actuar, como si los nacionalistas no formaran parte del Gobierno. Le preocupa a Geroa Bai que el PSN pueda hacer un uso partidista si llega la transferencia en época preelectoral... ahora se caen del guindo. La presidenta Chivite dice que tranquilos, que está costando más de lo que le gustaría pero que será una realidad esta misma legislatura. O no. Total sería una más.