El alcalde de Pamplona y la bandera de Navarra

El 23 de junio se izó la bandera de Navarra en la Plaza de los Fueros: su lugar lógico y natural. Desde ese momento comenzaron a caerle al alcalde Enrique Maya críticas por parte de los partidos de la oposición por el supuesto gasto que suponía para la ciudadanía de Pamplona. Sin embargo, existen dos razones que estos partidos esconden. La primera es que los nacionalistas llevan años colocando la de la Comunidad Autónoma Vasca en todos sus pueblos y capitales sin reparar en gastos: la ikurriña no les molesta, les molesta la bandera de Navarra. Para la población en general las banderas no significaban mucho. Nacen con la dinastía china Zhou, utilizada al menos desde el año 660 a.C. En Europa representaban al señor o los nobles. Esta concepción cambia en el siglo XVIII y XIX, con la llegada de la Ilustración, el debilitamiento del absolutismo y el desarrollo del concepto de nación más allá del gobernante. Y la bandera empieza a identificarse no como la del rey, sino como la de los ciudadanos. De todos ellos. La bandera de Navarra es una de las que más historia tiene entre las banderas autonómicas y está llena de significado. Luis Javier Fortún considera se usa desde mediados de 1558. Representa un pasado y una voluntad de futuro: por eso la critican. Hay además otra razón: debilitar la posición del hombre con más tirón electoral de la política navarra. Se trata de criticar a Maya para debilitar a UPN. Sin embargo, los que conocemos a Enrique Maya sabemos de su honradez, valía y lealtad.

Jesús María Ruiz, doctor en Historia; Óscar Elía, doctor en Filosofía y José Luis Orella, doctor en Historia