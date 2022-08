El TAV, por Ezkio o no habrá conexión

Durante la pasada primavera, varios ingenieros de caminos expresaron su opinión en estas páginas sobre la conexión del corredor navarro de alta velocidad con la Y vasca, por Vitoria o por Ezkio. No soy técnico y, por tanto, no seré yo quien salga a dirimir su polémica. No obstante, como político que he sido, voy a dar mi opinión al respecto.

Durante más de siete años (1996-2004) fui consejero de Obras Públicas del Gobierno de Navarra y durante todo ese tiempo, como sucedió antes y después, entre 1992 y 2013, en todas las conversaciones y en todos los acuerdos que hubo entre el Ministerio de Fomento y el Gobierno de Navarra, siempre se planteó que esa conexión se iba a realizar por Guipúzcoa, atravesando la Sierra de Aralar. Inicialmente se pensó hacerla por Tolosa y, después, para evitar tener que pasar por las calizas kársticas de esa sierra, que podía producir problemas de alteración de los acuíferos, se optó por la conexión a Ezkio que no les afecta. Fue en 2013, por la crisis económica que se vivía en ese momento, cuando se planteó la posibilidad de que la continuidad del AVE desde Pamplona al País Vasco se hiciera con un rango viario inferior, mediante un tercer carril de ancho europeo que siguiera el actual trazado hacia Vitoria por Alsasua. Y, ahora, a pesar de que ese tercer carril ha sido descartado, se sigue barajando la opción Vitoria de la que se nos repite constantemente que tiene menor costo, pero callan que con ella no se logra nuestro objetivo, que sí se consigue con la conexión por Ezkio: situar al Corredor Navarro en la Red de Alta Velocidad conectando la línea Madrid-Barcelona-frontera francesa, con la “Y” Vasca; es decir, situarnos en el eje de salida ferroviario dirección Francia por el Oeste. Tampoco nos dicen que, como la conexión por Vitoria supone que la unión con la Y vasca se realiza en Bergara, otra ventaja de la conexión por Ezkio sería que la red española tendría una doble conexión y se podría evitar el riesgo de saturación del tramo común Bergara-Vitoria. No estoy de acuerdo con el consejero navarro de Cohesión Territorial, Sr. Ciriza, cuando dice que lo “fundamental” no es por dónde se realice la conexión, sino que se planifique y que se realice esa obra. No. Lo importante es que ahora, en pleno siglo XXI, no volvamos a repetir el error que cometieron nuestros antepasados en el siglo XIX con el ferrocarril, en una decisión que a día de hoy todavía arrastramos, y lo que hay que hacer es buscar la mejor solución, la que no nos deje fuera de la red internacional durante varios siglos, como sucedería si se opta por la opción Vitoria.

Hay que tener presente que la solución Ezkio es la que apoya, o apoyaba, la mayoría del actual Parlamento de Navarra. La defienden Navarra Suma y Geroa Bai, y es la que aparece en el programa electoral (página 115) con el que el PSN se presentó a las pasadas elecciones forales. Los socialistas sabrán si ahora la siguen manteniendo o han cambiado de opinión y, si es así, tendrán que explicar las razones que les ha llevado a ello.

De todas formas, y sin entrar en cuestiones técnicas pues, insisto, no lo soy, creo que hay una razón de peso para inclinarse por la conexión por Ezkio. Como es sabido, esta supone una afección mínima a la Sakana, pues la vía superficial vista es de tan sólo 25,6 km, mientras que la conexión por Vitoria tiene 69,0 km de vía superficial vista por la Barranca y, como ha señalado el senador de Geroa Bai, Sr. Martínez, esto supondría “una cicatriz medioambiental y social que partiría en dos ese territorio”. Un espacio en el que, no nos olvidemos, domina Bildu, que acaba de solicitar que se paralicen las obras del TAV, y que no dudo que junto con los de la Coordinadora del no, que están en contra del TAV y de cualquier gran obra que se ha hecho en Navarra, no consentirán que por una cuestión económica se divida esa zona cuando es algo que se puede evitar. Por eso, o la conexión se realiza por Ezkio que, además, es la mejor para Navarra, o me temo que nunca se hará o, al menos, muchos de los actuales lectores no la verán.

José Ignacio Palacios Zuasti