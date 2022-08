Pinchazos, ninguna broma

La Policía Foral ha recogido en el último mes una veintena de denuncias, la mayoría de mujeres jóvenes, por supuestos pinchazos producidos en lugares de fiesta y ocio en Navarra. Afortunadamente, ninguno de ellos ha revelado inoculación de droga para una posible sumisión química y en ningún caso la víctima ha sufrido agresión, según indicaron los agentes, que mantienen abiertas las investigaciones. Si los hechos en sí ya son condenables, no menos execrable resulta que Policía Foral haya detectado un efecto contagio de personas que a modo de broma están pinchando con palillos u otros objetos. Es absolutamente inadmisible que todavía haya quien encuentra diversión en acciones que reportan temor y ansiedad en las mujeres y coartan su libertad. Con estos asuntos no se bromea, y a quienes no lo entienden la irresponsabilidad les puede reportar consecuencias penales. El aviso está dado.