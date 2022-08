Bus Tudela-Pamplona: la tomadura de pelo continúa

El pasado día 26 de julio se publicó en su periódico mi carta sobre unos billetes de autobús Tudela Pamplona, ida y vuelta, para un adulto y una menor. De los dos billetes solo uno se imprimió en la máquina. Tras reclamar a ALSA, la empresa se ha negado a devolverme el importe de ninguno de los dos billetes. Hoy me ha llegado la respuesta de la Junta Arbitral de Transporte de Navarra, firmada por María José Echeverría Marturet. Deben tener mucho trabajo en dicha oficina que está al servicio del ciudadano, dado que mi nombre no está bien escrito y además pone que la queja era para Renfe en lugar de ALSA. En dicha carta enviada por correo certificado me pide mis datos, datos de la empresa, hechos y fundamentos de la reclamación, fotocopia del DNI y pruebas, además me da 10 días para hacerlo cuando la he recogido hoy en Correos y está fechada el 19 de julio.

Todo lo que me reclaman lo envié en su día porque yo hice una instancia al Gobierno de Navarra explicando la situación, pero además yo no tengo pruebas de que mi billete no se imprimió, esa prueba la tiene la empresa, basta con comprobar cuándo se estropeó la máquina de Tudela y lo que dejó de imprimir el día 11 de julio de 2022.

La tomadura de pelo continúa para el ciudadano, solo que ahora también contribuye la Administración. La sensación que tengo es “no nos molestes, estamos aquí solo para cobrar, lo nuestro es pura desidia, hacemos cortapegas, tu nos das exactamente igual y además estás perdiendo el tiempo porque el ciudadano como tú solo tiene derecho a pagar impuestos, no a que lo atiendan desde la Administración y por supuesto las grandes empresas lo tienen todo bien atado con la Administración para irse de rositas”.

Un gran servicio recibido tanto por ALSA como por la Administración, Gobierno de Navarra.

Continuará la tomadura de pelo, no ha sido suficiente. Tú vete a la máquina y prueba suerte y por supuesto paga tus impuestos, donde va mi sueldo.