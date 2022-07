Un balance contra el PP y empresarios

El presidente Sánchez expuso ayer su balance de la acción de gobierno en una semana en la que los españoles han recibido las buenas noticias de la creación de empleo y la corrección al alza de las previsiones de crecimiento, y la mala de la mayor tasa de inflación en 38 años, el 10,8%. Un problema que amenaza con mantenerse durante meses obligando a adoptar medidas de enfriamiento de la economía -mediante el incremento de los tipos de interés- que afectarán al mercado de trabajo. El presidente hizo honor a su propósito de reactivar la política socialista anunciando medidas y recomendaciones de ahorro energético -entre ellas, el límite a las temperaturas en comercios y transporte- que aprobará el Consejo de Ministros del lunes, volviendo a reclamar de la Comisión Europea que desacople el coste de la electricidad del precio del gas. Junto a ello, Sánchez se mostró innecesariamente incisivo en la defensa del gravamen a empresas energéticas y entidades financieras apostillando que “si protestan es que vamos en la buena dirección”. Es probable que una gran parte de la opinión pública valore las medidas adoptadas a raíz de la pandemia y hasta hoy para “proteger” a una amplia mayoría social. Pero ello no impide que haya también quienes consideran insuficientes o sesgadas las políticas públicas aplicadas desde el Gobierno de progreso PSOE-Unidas Podemos. Y quienes no ven en su continuidad al frente del país como la mejor fórmula de asegurar un futuro mejor para el conjunto de los españoles. Sánchez acompañó cada uno de sus logros con el reproche de no haber contado con el apoyo del PP, algo ante lo que el partido de Alberto Núñez Feijóo debería sentirse concernido. Pero a nadie se le escapa que la inexistencia de una política de consenso transversal en temas de interés común es resultado de una apuesta por perpetuar el bloque de investidura al que Sánchez recurre en todo menos en política internacional y de Defensa, que ayer no formaron parte del balance presidencial.