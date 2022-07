El PSOE demuestra que todos los partidos señalados por corrupción reaccionan igual

La resolución del Tribunal Supremo, ratificando la condena dictada en el caso de los ERE contra los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, constituye un durísimo revés para los socialistas porque -a la espera de conocer la literalidad de la sentencia- rechaza el argumento de que las irregularidades en la concesión de ayudas públicas para la reconversión y el empleo no contaron con el plácet de los responsables de la Junta. Una posición judicial que determinará la suerte de las 139 piezas pendientes en el mismo epígrafe. Durante más de 13 años el socialismo mantuvo la vana esperanza de que la justicia atenuaría la relevancia del caso. Ayer se confirmó que no va a ser así, porque existen suficientes pruebas e indicios que permiten describir una trama tutelada o tolerada para transferir fondos de la Hacienda andaluza a agencias de la comunidad autónoma sorteando la supervisión de los funcionarios de su Intervención. El supuesto de que tanto la sentencia del Supremo como todos los demás procedimientos en curso estarían contaminados por presiones políticas, la remisión a los votos particulares de las dos magistradas discrepantes, o las alegaciones de Pilar Alegría sobre que los condenados no se lucraron personalmente revelan hasta qué punto todos los partidos señalados por corrupción reaccionan de la misma manera. Transmiten a la opinión pública el mensaje de que los borrones -incluso aquellos constatados judicialmente- no pueden ensombrecer la trayectoria de la formación y de los dirigentes implicados, porque en el fondo no responden a la verdad de los hechos. Ocurrió con Jordi Pujol y está volviendo a ocurrir con la ya procesada Laura Borràs. Y ha ocurrido en todos y cada uno de los casos que han afectado al PP. Ayer los portavoces socialistas recurrieran al argumentario popular al afirmar que ya habían penado por los costes políticos de los ERE en anteriores elecciones. Los socialistas no logran desprenderse del estigma cuando aún tratan de recuperarse del 19-J.