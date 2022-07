Guerra interna en Unidas Podemos

La destitución por la ministra y secretaria general de Podemos, la navarra Ione Belarra, de su número dos en el Ministerio de Derechos Sociales y a su vez líder del PCE, Enrique Santiago, culmina una semana en la que los movimientos en el PSOE y en la coalición morada han superado el trasfondo orgánico para trasladar, de una forma u otra, su onda expansiva al Gobierno. La complejidad, cuando no enredo, en que se desenvuelve la colaboración de las siglas que integran el ecosistema de Unidas Podemos dificulta siempre discernir las razones concretas y fidedignas por las que unos cargos van dejando paso a otros, por decisión propia o resolución jerárquica. Los argumentos ofrecidos para explicar la salida del ministerio de Santiago, quien no obstante ganará peso en el grupo de los morados en el Congreso, responden a circunstancias del ámbito partidario que llevan a Unidas Podemos, como antes a otras formaciones, a olvidar que cuando un cargo pertenece a un Gobierno, su abandono tiene trascendencia sobre este y el conjunto de la ciudadanía a la que se dirige. Porque son las responsabilidades gubernamentales las que pesan antes que las de la militancia política y las servidumbres de las alianzas. La guerra en el seno de Unidas Podemos, tras la aparición de la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz con su proyecto Sumar, ya no se puede ocultar. Una disputa política interna que en un periodo preelectoral como en el que se avecina, con los comicios autonómicos y municipales de mayo, no tiene visos de que se diluya, al contrario, las diferencias se hace más notorias. Y ni es creíble ni templa la tensión las palabras de la vicepresidenta Yolanda Díaz, cuando dice que “en el politiqueo jamás me encontrarán”. La batalla entre las dos almas de la coalición es evidente. Desde el momento en que desde el espacio de Unidas Podemos trata de impulsar una nueva plataforma política, ya está dando a conocer una declaración de intenciones que atañe de lleno al futuro de la coalición de izquierdas.