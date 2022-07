Los Sanfermines de la recuperación

Tras dos años sin celebrar las fiestas más populares del mundo, 2022 ha sido el de la recuperación de los Sanfermines con todos sus ingredientes, a pesar de que el covid todavía sigue entre nosotros, especialmente entre los mayores y los más vulnerables. Podría decirse que han sido nueve días con más luces que sombras, con unos encierros vibrantes que han vuelto a vertebrar la fiesta y sin tener que lamentar cornadas graves; unas corridas de toros que han deparado más salidas de toreros a hombros que nunca; actuaciones musicales que han reventado los aforos donde se celebraban; los espectaculares fuegos artificiales de siempre; o las multitudinarias salidas de la comparsa de Gigantes... Ha habido manchas, que no por esperadas son denunciables un año más: las agresiones verbales y físicas en la calle Curia durante la procesión de San Fermín, por un grupo de intolerantes y violentos del mundo radical abertzale son intolerables y es hora de que se tomen las medidas oportunas para que tras varios años con este mismo desenlace, no vuelvan a permitirse. Los culpables son solo los autores de las agresiones, pero la responsabilidad recae en las organizaciones políticas que no lo evitan ni condenan. La batalla contra los abusos de tinte sexual en una fiesta tan masificada -hay una denuncia por la supuesta violación a una joven- no puede cejar hasta que todo el mundo que quiera participar de estas fiestas sepa que aquí, en Pamplona, no caben tales comportamientos. Han sido los Sanfermines del veinticinco aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, un recuerdo que quedará en la memoria de quienes lo vivieron aquel 12 de julio de 1997 y de las futuras generaciones a las que tenemos el deber de transmitir lo sucedido, para que nunca más vuelva a repetirse. Y a partir de hoy, 15 de julio, los representantes del Ayuntamiento de Pamplona están en la obligación de hacer un balance objetivo de los aciertos y errores que se han podido detectar, para poner así los cimientos de los Sanfermines 2023.