"Emoción y alegría desbordada"

Este año sí. Ni la incesante lluvia caída sobre Pamplona evitó la explosión de júbilo y alegría contenida con el estruendo del chupinazo prendido por un emocionado Juan Carlos Unzué. Un chupinazo en el que Unzué sumó al insustituible ¡Viva San Fermín! Gora San Fermín!, un merecidísimo homenaje y recuerdo a los sanitarios y a todas las personas que nos han cuidado durante la pandemia, a todos los enfermos de ELA y a Montxo Iriarte, presidente de la Asociación ANELA y aquejado también por la enfermedad. Un emocionantísimo reencuentro con los Sanfermines, que estuvo acompañado de una notable participación ciudadana, no sólo en la plaza del Ayuntamiento, sino en diferentes puntos de la ciudad pese al mal tiempo reinante, como respuesta a dos años de parón por una crisis sanitaria que ha dejado una profunda huella en la sociedad y que, conviene no olvidarlo, sigue estando presente. Han arrancado nueve días de fiesta en los que Pamplona transforma su fisonomía con la llegada de miles de visitantes desde todos los rincones, y los ciudadanos aparcan por un momento la inevitable realidad, al tiempo que la ciudad aprovecha al máximo la proyección nacional e internacional que facilita la promoción sanferminera. Son días para disfrutar de las fiestas y para poner en valor la esencia de siempre de los Sanfermines, ser un elemento de cohesión para el conjunto de los navarros y de quienes nos visitan. Y por supuesto hay que reclamar respeto y responsabilidad para que estos días transcurran en paz y no haya que lamentar incidentes ni agresiones de ningún tipo. El anhelo y el deseo por recuperar el tiempo de esparcimiento que la crisis sanitaria ha hurtado no puede ni debe ser pretexto para exceder los límites de la convivencia. Navarra ha dado muestras más que sobradas de saber divertirse de forma sana. Que este buen inicio festivo sea el preludio del ambiente que permanezca hasta el último día.