"El mismo EH Bildu de siempre"

El Ayuntamiento de Pamplona aprobaba el viernes una declaración con el apoyo de Navarra Suma, PSN y Geroa Bai, para honrar la memoria de Miguel Ángel Blanco, el edil del PP en Ermua secuestrado y asesinado por ETA. Una declaración en la que se suma el recuerdo de todas las víctimas del terrorismo de ETA. Una vez más, EH Bildu se abstuvo, mostrando la verdadera cara de la izquierda abertzale. Son incapaces de condenar la violencia terrorista ni los atroces asesinatos cometidos por la banda asesina. EH Bildu siempre encuentra excusas para no sumarse a la condena sin paliativos que merece el terrorismo y sus ejecutores. No se han movido un ápice de donde estaban. Esa ha sido siempre su forma de actuar, por más que haya quienes, como en el caso de los socialistas, tanto en Navarra como en Madrid, pretendan blanquear a Bildu por la aritmética política. El sillón no puede valerlo todo.