Nueva norma contra incendios

Ni la presidenta del Gobierno, María Chivite, ni el consejero de Interior, Javier Remírez, asumieron el jueves en el Parlamento errores en la gestión del mayor incendio de la historia de Navarra, a pesar de no poder responder a la pregunta de por qué no se activó la fase de preemergencia antes del día 18 de junio. Ayer, el departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente informaba de una nueva orden foral que entrará en vigor el lunes, y que recoge una serie de limitaciones a las labores agrícolas y forestales en situaciones extremas, y que facilita la prevención de los incendios. Pero el Gobierno foral no puede escudarse en la inexistencia de esta nueva norma para justificar su demora en la adopción de medidas en los incendios del mes pasado. De hecho, se limitaron las labores agrícolas sin que esta orden foral haya entrado en vigor.