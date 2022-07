Morosos señalados

Los 663 morosos con la Hacienda foral suman 325 millones de deuda. La publicación periódica de la lista de los grandes deudores a Hacienda, aquellos que superan los 120.000 euros de impagos al fisco se han hecho acreedores de esta particular forma de señalamiento social, provoca una mezcla de morbo y espíritu justiciero. Resulta poco menos que inevitable, cuando este desnudo de las vergüenzas lo protagonizan no tanto contribuyentes sometidos a un seísmo financiero, por la circunstancia vital que sea, como otros muchos cuyos emolumentos no justifican que hayan sorteado su deber con el erario de todos; o cuyas conductas evidencian desprecio a una obligación cívica. Aunque el método empleado siempre dejará sujeta a discusión la ejemplaridad que se persigue, cuando menos ha de servir para que los deudores se sientan interpelados por la responsabilidad que han contraído con la sociedad que sí cumple.