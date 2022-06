Situación covid: malos datos

El camino hacia la normalidad con la crisis sanitaria de la covid está marcado por episodios con una incidencia cambiante. En el caso del último informe del Instituto de Salud Pública de Navarra, los datos que arroja respecto a la incidencia del virus durante la última semana no son positivos. Se han registrado seis fallecimientos, Navarra ha vuelto a superar la barrera de los 3.000 casos registrados, un 41% más que la semana anterior, y las personas ingresadas, ninguna en la UCI, fueron 47, un 51% más. Son las cifras que ilustran la situación de la pandemia a día de hoy. Lo positivo, que no se han traducido en una excesiva presión asistencial. La llegada del verano y el comienzo de la temporada festiva han traído y traerán una mayor interacción social. Ante ello, sólo cabe llamar a la prudencia, especialmente con los colectivos más vulnerables, y no olvidar que la covid sigue presente.