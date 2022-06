Salud: un problema estructural

En seis años, las horas extras pagadas en Salud han pasado de 4,1 a 17,6 millones de euros. El departamento de Salud constata una realidad ya sabida, pero a la que de momento no se está poniendo solución, la falta de profesionales, agravada en los dos últimos años por la crisis de la pandemia. El pago de horas extras se hace imprescindible cuando falta personal, pero no deja de ser un parche muy caro. A la vez se deteriora la calidad de la sanidad y la percepción de los pacientes es que tiempos pasados fueron mejores. Desde las instituciones navarras, no solo desde el departamento de Salud, y contando con los profesionales del sector, se debe actuar para buscar soluciones a problemas estructurales que vienen arrastrándose desde hace muchos años, y que los gobiernos de turno apenas aciertan a adoptar medidas parciales a costa de los presupuestos generales.