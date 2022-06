Tregua imperfecta en el Gobierno foral

Los socios que componen el Gobierno foral y EH Bildu han alcanzado un acuerdo para sacar adelante tanto la ley foral de vivienda como la de peajes a camiones. El acuerdo llega apenas quince días después de que los dos principales integrantes del Ejecutivo, PSNy Geroa Bai, mantuvieran fuertes discrepancias públicas. La formación de Uxue Barkos acusó a los socialistas nada menos que de intentar someterles a un verdadero chantaje y de no querer cerrar el acuerdo sobre la ley de vivienda si Geroa Bai no desistía en su intento de modificar la ley de peajes. La realidad es que el PSNse suma al acuerdo para cambiar la ley de vivienda después de que los socios de Gobierno vayan a dejar en tres los cambios que planteará Geroa Bai a la ley de peajes. Unas modificaciones estas últimas que no suponen una mejora sustancial para los afectados, y que sirven a la formación de Uxue Barkos para intentar justificar su cambio de postura respecto a hace un mes, cuando señalaba que no era el momento de aplicar los peajes por la crisis que está sufriendo el sector. Nada ha cambiado desde entonces. Los representantes del transporte insisten en rechazar la ley que regulará los pagos y vuelven a incidir en que “la medida es peligrosa por sus efectos en la situación que se encuentran”. Y es que la decisión del Ejecutivo foral supondrá un nuevo aldabonazo a los transportistas y que puede lastrar la competitividad de los productos navarros. Tanto PSNcomo Geroa Bai aprovecharon ayer para escenificar un intento de tregua en sus relaciones y tratar de cerrar las más que notorias brechas abiertas. Los socialistas hablan de “estabilidad” y Uxue Barkos muestra su “satisfacción” porque se van reconduciendo desencuentros en torno a proyectos importantes. Lo verdaderamente importante es que las leyes que se aprueben supongan un beneficio para el conjunto de la sociedad navarra, y no sean fruto de mercadeos y juegos de intereses.