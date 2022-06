Julio, sin exámenes prácticos de conducir

En julio no habrá exámenes prácticos de conducir, a pesar de que 4.000 jóvenes esperan poder sacarse el carné, después de haber aprobado el teórico en los últimos meses. Supone un contratiempo para muchos estudiantes que dedican parte de su tiempo durante el curso o incluso el verano anterior, a sacar el examen teórico para que una vez llegadas las vacaciones examinarse del práctico. Las autoescuelas no entienden esta decisión tomada por la Dirección General de Tráfico, porque va a generar un importante retraso en la obtención del carné. Cuando parece haberse solucionado problemas habituales de años anteriores, como la falta de examinadores, ahora, en la época de mayor demanda por parte de los jóvenes para examinarse, Tráfico cierra julio por vacaciones. La medida, desde luego, no facilita las expectativas de más de 4.000 jóvenes en la cola de espera.