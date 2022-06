Moderación política como mandato

El nuevo líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, podrá medirse hoy con el presidente Pedro Sánchez en la sesión de control del Senado. Un pulso que durará muy pocos minutos, y que podrá repetirse a lo sumo tres veces en lo que reste de año. Se trata de un debate ineludible para Núñez Feijóo en sus aspiraciones de sacar a Sánchez de La Moncloa, puesto que renunciar a la posibilidad de acceder a la Cámara Alta por designación del parlamento gallego se habría interpretado como temor o desgana de cara a las próximas generales. Aunque a nadie se le oculta que un presidente de gobierno lleva siempre ventaja frente al líder de la oposición en el fugaz intercambio de palabras de un pleno de control. El presidente de los populares preguntará a Sánchez “sobre si el presidente del Gobierno considera que su Ejecutivo está a la altura de las necesidades de las familias españolas”. Núñez Feijóo salió del XX Congreso del PP emplazando a Pedro Sánchez a confrontarse sobre los problemas económicos del país, sin evadirse con temas que no respondieran a “las necesidades de las familias”. Hoy la economía centra un debate público que el presidente no puede eludir ni a cuenta de las discrepancias en el gobierno de coalición. Pero Feijóo se enfrenta al difícil reto de ofrecer alternativas que presupongan la superación de las incertidumbres. Su problema, y la ventaja de Sánchez, es que necesitaría arriesgar para ganar la partida dialéctica. Hoy podría volver a hacerse verdad que los gobiernos se marchitan más por sus deméritos a la hora de mantener la confianza ciudadana que por las expectativas que genera la oposición. Pero lo relevante para el país y sus familias es que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo no salgan del encuentro más distanciados de como entren. Porque no hay salidas infalibles a las vicisitudes económicas de España. Menos si pretenden erigirse sobre la división. La concertación social y el consenso político son las condiciones imprescindibles que pueden acercarnos a las soluciones.