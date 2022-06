"El termómetro de las elecciones andaluzas"

Las elecciones en Andalucía del día 19 condicionarán la recta final de la legislatura y servirán de antesala a las municipales y autonómicas de dentro de un año y a las generales previstas para finales de 2023. Sus resultados no solo testarán el grado de conformidad de la ciudadanía con los proyectos que compiten en las urnas y con la Junta, sino que tendrán una inevitable lectura nacional. Servirán de termómetro para medir hasta dónde llega el desgaste de Pedro Sánchez por el deterioro de la economía y sus pactos con los independentistas, así como el alcance de la recuperación del PP en el primer examen con Feijóo al frente en un territorio que le ha sido poco propicio. Las encuestas atribuyen un holgado triunfo a los populares que, de la mano de Juanma Moreno, alcanzarían un apoyo sin precedentes y estarían en condiciones de sumar más escaños que toda la izquierda junta, lo que, en caso de confirmarse, podría permitirles gobernar en solitario. Mientras tanto, el PSOE ofrece muestras de debilidad en uno de sus históricos graneros de votos; un factor que, junto al escaso fuelle de las otras fuerzas a su izquierda, dificulta una mayoría de ese signo. Esa fotografía, en la que Vox aparece al alza y con la voluntad de tocar poder, coincide con el giro a la derecha en el conjunto de España que reflejan todos los sondeos, aunque no es descartable que la alteren el desarrollo de la campaña y el nivel de abstención. No cabe extrapolar sin matices al resto del país lo que suceda el 19-J, aunque el electorado andaluz es muy semejante a la media nacional, por lo que los partidos harán bien en tomar nota de las tendencias que marquen las urnas. Con el viento a favor, Feijóo confía en que sea un trampolín hacia un nuevo ciclo político que le catapulte a La Moncloa. Sus expectativas dependen en parte de que el PP alcance una mayoría suficiente que evite una coalición con Vox. Ese es el listón de su éxito. Si se repitiera la experiencia de Castilla y León, Sánchez lograría una baza para movilizar a sus votantes desencantados, pero necesitará más que agitar el miedo a la ultraderecha para permanecer en La Moncloa.