La alternativa de Ezkio, la más favorable

Se están produciendo noticias, en relación con el Tren de Alta Velocidad, que ponen de manifiesto que estamos en un momento en que se van a tomar decisiones importantes para el futuro de Navarra.

Como desgraciadamente pasa siempre que en Navarra se plantean obras importantes hay grupos que se oponen, como en este caso la Plataforma Navarra por el Tren, que plantean “un tren social que sea técnicamente viable actuando sobre el trazado existente”. Estas soluciones, que plantean mantener un trazado del siglo XIX, con radios de 250/500 m, con trenes del siglo XXI que requieren radios mayores de 3.000 m, recuerdan a las que se planteaban para no construir el Embalse de Itoiz, como que el agua de Itoiz no era para el Canal de Navarra sino para el trasvase del Ebro, que el primer llenado implicaba riesgos catastróficos, etc. Profecías que fueron superadas, aunque con enorme esfuerzo, por la sociedad navarra y hoy parece imposible que se hubiesen podido plantear.

Parece que por fin se va a decidir por dónde se comunica Navarra por ferrocarril con la Y vasca. Se está barajando, con intensidad, que la solución por Vitoria tiene mucho menor costo que la de Ezkio.

La conexión en Ezkio supone enlazar Pamplona directamente con la Y vasca y asegura que pasen por Pamplona la conexión del ramal europeo del Atlántico con el del Mediterráneo y también el ramal del Cantábrico con el del Mediterráneo.

La conexión en Vitoria supone que la unión con la Y vasca se realiza en Bergara, con mucha mayor longitud. Concretamente implica que la distancia Pamplona-San Sebastián, en el caso de conexión en Ezkio sea de 104,5 km y que en el caso de la conexión por Vitoria sea de 182,9 km, lo que afectará muy negativamente a las conexiones de Navarra con la red europea de transporte, porque aumentar el recorrido en 78 km, y otro tanto de vuelta, es demasiado, con el mayor tiempo y gasto que ello implicaría.

Pero lo realmente malo de la conexión en Vitoria es que la Red Europea Atlántica se conectará con la Mediterránea por Miranda y Logroño, con lo que Navarra quedará fuera de la red internacional, como pasó en el siglo XIX. Ello implicará, además del mayor recorrido para las mercancías y viajeros navarros, mucho menor circulación de trenes con todos los inconvenientes consiguientes (menos viajes al día, mayores costos de mantenimiento, etc.). Es evidente que tendríamos que seguir usando el coche para ir a San Sebastián.

Por todo ello es muy importante para Navarra conseguir la conexión en Ezkio. El coste de la solución es mayor, pero tiene las siguientes ventajas:

-Supone una doble salida de la Y vasca al resto de la red española, ya que además existe la salida de Bergara a Vitoria, con lo que no es comparable el cose de la conexión a Ezkio con el coste de la conexión a Vitoria. Por ello para hacer la comparación económica correctamente habría que añadir al coste de la conexión a Vitoria, el coste de otra salida, desde la Y vasca a algún otro punto de la red española. Por esta razón, de ser una doble salida, el Gobierno Vasco se ha manifestado a favor de la conexión en Ezkio, añadiendo que si la conexión se hiciera por Vitoria, el tramo común Vitoria-Bergara de la Y vasca se colmataría al coincidir los tráficos Mediterráneo-Cantábrico con el de Madrid-Francia.

Además supone una segunda alternativa para comunicar España con Francia y Europa en caso de que la oficial de Madrid-Burgos-Francia tuviera alguna avería o problema, siendo su longitud incluso menor.

-La conexión en Ezkio supone una longitud de vía total de 55,1 km de los que 29,5 km son en túnel, por lo que la longitud de vía superficial vista es de sólo 25,6 km con una afección mínima a la Sakana. La conexión a Vitoria supone una longitud total de 74,8 km, de los que 69,0 km son de vía superficial vista, con la consiguiente mucho mayor afección ambiental y de todo tipo para las zonas afectadas. Cómo se va a justificar a las zonas afectadas la instalación de una franja adicional cercada de 44 km de longitud que las divida y que hubiera podido evitarse.

Es decir la conexión a Ezkio supone una doble conexión de la red española con la Y vasca y tiene mucho menores afecciones ambientales.

Con todas estas razones, que son más técnicas que políticas, no puede comprenderse que el Gobierno de Navarra, y en general todos los partidos de la Comunidad Foral, no se posicionen claramente a favor de la conexión en Ezkio y consigan que la adopte el Gobierno central.

Francisco Galán Soraluce y Javier Sainz de los Terreros Goñi. Ingenieros de Caminos.