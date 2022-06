PSN-Geroa Bai: chantaje entre socios

Geroa Bai acusa al PSN de intentar someterles a “un verdadero chantaje” y de no querer cerrar el acuerdo que habían alcanzado sobre la futura ley de vivienda si la coalición de Uxue Barkos no desistía en su intento de modificar la ley que va a regular el peaje a los camiones. Un nuevo choque y palabras mayores entre los dos principales socios del Gobierno, cada vez más frecuentes. Una discrepancia que Geroa Bai quiso hacerla pública, en lugar de tratar de arreglar las diferencias en privado, porque no está dispuesta a aceptar coacciones. Por otro lado, el PSN se ha mostrado muy molesto por la disposición de Geroa Bai de sentarse a hablar con los transportistas e intentar trasladar alguna de sus propuestas a la ley de peajes. Y la reacción de los socialistas ha sido la de presionar a la formación de Barkos poniendo contra las cuerdas una ley del ámbito de su consejero, José María Aierdi.