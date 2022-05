¿Pero tanto corrupto tenemos gestionando el dinero público en Navarra?

No paran. Ya han puesto en marcha un: la oficina de buenas prácticas y anticorrupción. Otra exigencia de, que elacepta sin rechistar, aunque su cometido es más que dudoso. Formaba parte del acuerdo presupuestario con la izquierda abertzale. Su misión, detectar, prevenir, investigar y erradicar la corrupción. Por lo visto, no vale con la Cámara de Comptos, el Defensor del Pueblo, el Consejo de Transparencia... Es necesaria una oficina anticorrupción. Otro sueldo más. Y como el origen de este chiringuito ya no se sostiene -levantar las alfombras de los gobiernos de UPN- se han buscado otra misión: fiscalizar la gestión de los fondos europeos. Todos van a controlar los fondos europeos: los departamentos del Gobierno, el nuevo Instituto Navarro de Inversiones -el- y ahora la oficina anticorrupción. ¿Pero tanto corrupto tenemos gestionando el dinero público?