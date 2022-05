"¿Ustedes creen que un médico, ante una menstruación dolorosa, hasta ahora, no ha dado una baja de incapacidad laboral temporal?"

Resulta que nuestro gobierno acaba de descubrir que existen las menstruaciones dolorosas, y hasta ahora, al parecer, nuestros ginecólogos y médicos de Atención Primaria lo desconocían. Muchísimas gracias señora Montero y señora Belarra por enseñarles a nuestros médicos que existe la dismenorrea. Muchísimas gracias, no saben ustedes qué supone eso para el conocimiento médico de este país, pero qué digo de este país, para el conocimiento médico internacional. Se necesita ser petulante y engreído para pensar que hasta ahora no se han tratado adecuadamente por la sanidad pública los problemas ginecológicos que llevan a una menstruación dolorosa (endometriosis, quistes ováricos, miomas uterinos…) y que, gracias a esas excelsas ministras, apoyadas por la vicepresidenta del extraño prestigio, las pacientes con dismenorrea podrán optar a una incapacidad laboral transitoria de 3 días.

Pero en serio, ¿ustedes creen que un médico de Atención Primaria ante una menstruación dolorosa, hasta ahora, no ha dado una baja de incapacidad laboral temporal (ILT)? Cuando un médico de Atención Primaria atiende una paciente por una dismenorrea y esa paciente precisa de una ILT, se le dispensa de la misma forma que si tiene un cólico biliar o un cólico nefrítico o cualquier otra patología. Señoras ministras, ¿por qué no se preocupan porque esa paciente cuando solicite la consulta con su médico de familia sea vista y atendida en el día?, cosa que no ocurre actualmente. Preocúpense y ocúpense de buscar soluciones a la actual crisis de la Atención Primaria de salud. Pero claro, para ello se necesita un cierto nivel intelectual y suficientes conocimientos en gestión, y eso perdónenme, es algo que no les sobra. Tal vez me esté equivocando y lo que pretenden, para su mayor gloria, sea que las pacientes en vez de a su médico de familia, acudan a la puerta de su ministerio a solicitar la baja por dismenorrea, porque su médico le da consulta para dentro de una semana.

Cambiando de tema, pero no de gobierno, nos encontramos con un presidente que, en vez de un país, cree que gobierna una guardería, y aún y todo lo hace mal. La última boutade ha sido ver a la ministra Margarita Robles, en un primer momento poniendo “pie en pared”, con una férrea defensa de la señora Paz Esteban (directora general del Centro Nacional de Inteligencia -CNI-), y unos días después, sin mudar su semblante, cesarla sin motivo alguno, pero eso sí, diciendo que no la cesa, sino que “la sustituye”. Pero, señora Robles, ¿eso se le ha ocurrido a usted solita, o ha necesitado asesoramiento para ello? ¿Acaso piensa que somos imbéciles? Con ello no solo se ha comido el mayor sapo de su trayectoria política, sino que ha dilapidado el prestigio político que pudiera tener. Sinceramente, ¿no cree que hubiera sido mucho más digno dimitir? Ha puesto a los pies de los caballos a nuestro CNI, y todo ello exclusivamente porque “había que salvar al soldado Ryan”. Había, de alguna forma, que pagar el chantaje nacionalista, eso sí, quienes pagamos somos todos los ciudadanos. En resumen, este gobierno tiene un único objetivo, mantener al presidente Sánchez como sea y a costa de lo que sea. Nuestro presidente no está al servicio del país, sino que pone el país a su servicio, con tal de continuar disfrutando del Falcon y de la Mareta. Esa es la verdadera dismenorrea de España.