"Las 65.000 familias pioneras de fotovoltaica hemos cumplido con todo lo que se nos pedía, pero el Estado ha decido no cumplir con su compromiso"

La forma más barata de producir electricidad en España es el sol, algunos visionarios y pioneros, como los miles de asociados a ANPIER, ya lo pusimos en práctica en los años 2004 a 2008, comprometiéndonos con la llamada del Estado, que además de con una publicación en el BOE captó a productores con el documento “El Sol puede ser tuyo”, elaborado por el IDAE para captar inversión suficiente para dar un impulso a la tecnología fotovoltaica, que aún no estaba madura, y sin la cual no era posible emprender la imprescindible transición ecológica y evitar el desastre climático. La energía solar fotovoltaica es hoy un 90% más barata que hace 12 años, un legado que no está siendo reconocido a los que iniciaron este camino en España.

Hay que reconocer el esfuerzo de estos pequeños productores, una reparación moral, explicar a la sociedad que hemos sido los que dieron el primer paso en la transformación ecológica, con sus ahorros, hipotecando sus propios hogares para madurar la tecnología clave, la fotovoltaica, un compromiso aceptado y cumplido. La fotovoltaica es energía autóctona, limpia y barata. Por otro lado, es precisa esa medida de reparación económica, comedida, modesta, pero que debe hacerse efectiva. Los fondos internacionales están logrando reparaciones económicas importantes, nosotros merecemos una compensación, por modesta que esta pueda ser. Es de justicia. No habrá transición justa en España sin esta reparación moral y económica.

Vemos como muchas inversiones que nunca fueron pedidas por el Estado y que no aportan valor social ni tecnológico son, para nuestra sorpresa, rescatadas por el Estado, hablamos de infraestructuras que fueron innecesarias o del rescate de la banca. Nuestras inversiones fueron pedidas por el Estado, eran necesarias para emprender la transición ecológica, están en funcionamiento y abaratan la energía; sin embargo, con nuestras familias han hecho a la inversa, no han cumplido con el compromiso adquirido y nos han destrozado, causándonos cuantiosos daños con severos recortes retroactivos.

La seguridad jurídica se ha verificado siempre en los sectores regulados, en el energético hemos asistido a disparates regulatorios que han sido tremendamente gravosos para los consumidores; pero se han aceptado en nombre de la estabilidad regulatoria; pero cuando se ha tratado de nosotros, a pesar de que todo lo que hicimos entraba en una lógica que se ha cumplido en el resto de Europa, han devaluado gravemente nuestros activos. No nos hemos cruzado de brazos ni lo vamos a hacer, podemos ser pacientes; pero no consentiremos que se nos engañe por enésima vez: hay un compromiso justo de reparación contemplado en el acuerdo de Gobierno y estamos esperando a que se cumpla.

Las 65.000 familias pioneras de fotovoltaica -9.000 de ellas navarras- hemos cumplido con todo lo que se nos pedía y hemos legado una tecnología esencial, pero el Estado ha decido no cumplir con su compromiso, algo que fuera de nuestras fronteras no le están permitiendo los órganos arbitrales internacionales, con lo que los inversores foráneos están obteniendo un retorno de inversión razonable, mientras los productores españoles seguimos con un recorte mensual de hasta el 40% de lo que se nos planteó. En total, están activos 40 arbitrajes contra el Reino de España, que distintos inversores extranjeros han interpuesto, un récord negativo para la imagen del país, hasta la fecha ya se conocen 14 arbitrajes perdidos por violación del Tratado de la Carta de la Energía.

Un año más, los productores fotovoltaicos de ANPIER, nos recorremos todos los territorios del Estado, más de 30 localizaciones en las que nos juntamos con nuestros asociados para decirles que continuamos reclamando justicia y exigiendo al Gobierno de coalición PSOE/Unidas Podemos que cumpla con el acuerdo de Gobierno, que cumplan con su palabra, porque en el punto 3.5 reconocen que es preciso resolver esta situación de daño económico que nos han generado los diferentes gobiernos; pero ha transcurrido la mitad de la legislatura, y aún estamos a la espera de una respuesta que genere seguridad jurídica. Unidas Podemos, socios de Gobierno, nos ha contestado por escrito que sí a nuestra propuesta; pero ¿cuándo anunciará el Gobierno que cumple con este compromiso? No habrá transición energética justa sin aportar una solución definitiva a los pequeños productores de energía limpia fotovoltaica, y ANPIER siempre estará ahí para recordarlo.

Juan Antonio Cabrero Samaniego Vicepresidente de ANPIER