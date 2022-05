Una Navarra y Europa más circular y más digital

Cómo hacer que Europa sea más ecológica y digital son los dos desafíos para nuestra generación, y nuestro éxito en cumplirlos definirá nuestro futuro. Esto implica que debemos avanzar hacia una Economía circular, que debe ir acompañada de una imprescindible digitalización. Hoy, 9 de mayo, Día de Europa, quiero poner el acento en estos dos ámbitos, vitales para el futuro de nuestra comunidad y del Viejo Continente.

El Plan de Acción de Economía Circular Europeo advierte que solo tenemos una Tierra, pero si no cambiamos el actual sistema lineal de consumo en 2050 el consumo mundial será el equivalente al de tres planetas. Se calcula que el consumo mundial de materias como la biomasa, los combustibles fósiles, los metales y los minerales se duplicará en los próximos cuarenta años y que la generación anual de residuos se incrementará en un 70 % de aquí a 2050. Además, ser el continente más verde fortalece nuestra economía, la hace más competitiva y puede permitirnos recuperar así un liderazgo mundial que se ha ido perdiendo las dos últimas décadas. En este sentido, el tránsito a la economía circular, sumada a la transición energética, se hace imperiosa.

La economía circular es ya una línea transversal en nuestra Estrategia de Especialización Inteligente (S4), así como en el Plan Industrial de Navarra, que se encuentra actualmente en exposición pública. Debemos destacar también que el Gobierno de Navarra está ejecutando 37 millones de euros para apoyar la transición energética mediante programas también dotados con fondos europeos como MOVES, autoconsumo o eficiencia energética en la industria. En breve, se sumarán también otros 3,7 millones de euros dirigidos a eficiencia energética en alojamientos turísticos. Además, por primera vez en la historia de la humanidad la tecnología y la eficiencia económica se han unido para hacer posible esta transición. Aprovechemos el momento. En este sentido, el objetivo es incluir la transición verde en todas las líneas de ayudas del departamento de Desarrollo Económico. Así, la nueva convocatoria de proyectos estratégicos I+D del Gobierno de Navarra, dotada con 16 millones de euros en 2022, incluye la economía circular como puntuación extra en el proceso de evaluación de los proyectos. El mismo camino que seguirán las ayudas de I+D empresarial, las líneas de inversión industrial y las de competitividad, que este año suman un total de 46 millones de euros de presupuesto propio de Gobierno.

No habrá transición verde si no va de la mano de la transición digital. En este sentido, a nivel industrial, debemos seguir impulsando los procesos de introducción de robótica en empresas, sensorización de procesos y toma y tratamiento masivo de datos, así como la implantación de sistemas de visión artificial en los procesos productivos. En este sentido, la apuesta por el Polo de Innovación Digital, en el marco de los Digital Innovation Hubs Europeos es rotunda. Debemos recordar iniciativas y ayudas del departamento tales como Fomento de la Empresa Digital, el Laboratorio de Ciencia de Datos, el Observatorio Digital o el Plan de Formación del Turismo de Navarra, entre otras. En el plano de las ayudas directas, debemos recordar que todas las ayudas del Departamento a la inversión y competitividad de la industria de Navarra, así como a la innovación empresarial, que suman en conjunto más de 40 millones de euros. No puedo dejar de mencionar aquí la iniciativa DIGITECH, gestionada por CEIN, en sus diferentes vertientes.

Además, desde el Departamento de Desarrollo Económico se han impulsado una serie de iniciativas en el marco de REACT-EU, como ayudas a alianzas estratégicas de I+D, concretamente, Alianza Digital, dotadas con cerca de dos millones de euros; NAEX DIGITAL, que supone un programa integral de apoyo a la implementación de la estrategia digital de internacionalización para las pymes navarras, dotado de un presupuesto de 1,45 millones de euros con el objetivo del programa es implementar en 100 pymes navarras Planes Digitales de Internacionalización (PDI). Por último, el Laboratorio para la Transformación digital en el tejido empresarial turístico y comercial de navarra, dotado con 1,05 millones de euros, el objetivo principal del proyecto es la transformación DIGITAL de las empresas con actividad turística y comercial de Navarra.

En resumen, estamos ante un momento de transformación, sobre todo transformación digital y verde. Pero no nos podemos olvidar que en Europa tenemos unos valores que no son tan universales como creemos. Este año celebramos el Día de Europa en un contexto de guerra en Europa, una invasión que países como China o India no han condenado. De esta doble transición digital y verde depende el liderazgo que Europa quiera y vaya a ser capaz de tener en el mundo. Tal y como dice la Comisión Europea, el futuro es ahora, no podemos perder ni un minuto.