Chivite elige de nuevo a Bildu

El Gobierno de María Chivite consiguió ayer en el Parlamento navarro los votos necesarios para convalidar el decreto de ley foral de medidas anticrisis por la guerra de Ucrania. Se complementa así el paquete de medidas nacionales aprobadas recientemente en el Congreso de los diputados -rebaja de 20 céntimos el precio del combustible, ayudas a las familias y empresas, etc-. La presidenta eligió hacerlo con la izquierda abertzale, desechando la posibilidad de negociar las medidas con el principal partido de la oposición, Navarra Suma, e incluso con los propios socios de gobierno, Geroa Bai y Podemos. A imagen y semejanza de lo sucedido unas fechas atrás en las Cortes Generales, cuando el presidente Sánchez tuvo que agarrarse al salvavidas que le lanzó Bildu para evitar un revés de consecuencias imprevisibles a estas alturas de legislatura. Sánchez no aceptó negociar ninguna de las propuestas presentadas por el PP, y Chivite ha hecho lo propio con las de Navarra Suma, que reclamaba fundamentalmente una deflactación de la tarifa del IRPF para que todas las familias navarras se viesen beneficiadas ante la carestía desorbitada de los precios. El Gobierno de Chivite ha sacado adelante el decreto ley, con medidas de un impacto muy limitado en este momento, ya que la principal de ellas, una deducción fiscal de hasta 3.000 euros a autónomos, no tendrá efecto hasta el próximo ejercicio, cuando hagan la declaración correspondiente a este año. Al paquete inicial se suma la iniciativa de Bildu, un fondo de 4,2 millones para compensar a municipios y concejos por la subida energética. Ayudas que tanto NA+ como Geroa Bai consideran insuficientes. Una vez más, el Partido Socialista ha preferido pactar con Bildu, dentro de la estrategia funambulista en que ha convertido la política navarra, de manera que solo si la izquierda abertzale no secunda sus propuestas, entonces recurre a Navarra Suma.