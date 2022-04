"Un optimismo económico rebajado"

El Gobierno de Sánchez revisó ayer por fin sus previsiones económicas al rebajar hasta el 4,3% el crecimiento del 7% en el que se había obstinado para el presente año, que ya era irreal antes de la guerra de Ucrania y mucho más cuando los efectos de esta son visibles. Lo prueba el frenazo de la actividad en el primer trimestre, que aumentó un modesto 0,3% cuando en los precedentes superaba el 2%. En Navarra, el dato de los primeros meses arroja un resultado notablemente mejor, con un avance del PIB del 1%, si bien el Ejecutivo foral ha mostrado prudencia con el dato, y espera un “deterioro más visible” en el próximo trimestre. Ahora corresponde al Gobierno de Sánchez informar a Bruselas de que España no va a recuperar su nivel de PIB previo a la pandemia hasta mediados del próximo ejercicio. Las nuevas estimaciones contienen su dosis de oportunidad. Sorprende que un Gobierno tan proclive al triunfalismo anuncie una expansión inferior a la esperada por el FMI y el Banco de España, pero tal abrupta corrección amplía el margen para apuntarse el éxito de acabar el año mejor de lo ahora estimado. Además, la notable reducción permite presentar a España como acreedora a que la disciplina presupuestaria europea se posponga, que se apuren las oportunidades del Next Generation y que contemos como eventuales beneficiarios de un BCE “selectivo” en la continuidad parcial de sus incentivos después de junio. Pero la inflación continuará siendo el flanco débil por el que incidan todos los factores negativos externos -la guerra en sí misma, la dependencia energética o la pandemia en China- que lastran el consumo, aunque el Gobierno se abone al optimismo en este aspecto para vaticinar que el próximo año regresará al 2% canónico. España no puede guarecerse tras la fatalidad de suponer que, mientras tanto, ya nos va bien con un punto más de IPC que la media o con una rebaja del déficit hasta el 5% este ejercicio y de la deuda hasta el 118% del PIB. Una fatalidad instalada también al hablar del paro cuando se evidencia que el Gobierno elude adoptar más medidas que las mínimas.