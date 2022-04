"¿Ustedes creen que este presidente tiene la suficiente autoridad moral para pedir explicaciones a nadie?"

No me digan que no resulta fascinante la actitud de la izquierda española con respecto a la invasión rusa de ucraniana. Tenemos una izquierda anclada en los registros de la II República o más bien en los registros de la guerra civil española. Si no, nadie entiende ese reparo o cuidado en la crítica a las barbaridades de Putin en Ucrania ¿Dónde está esa izquierda solidaria con pueblos como el palestino? Imaginen ustedes que EEUU invadiera y masacrara cualquier país, ¿ustedes creen que Ione Belarra estaría hablando de diplomacia? Los mentideros de la izquierda de este país estarían a rebosar con el “no a la invasión”, con perpetuas convocatorias y manifestaciones “anti-yanquis”. Y ahora con la carnicería chulesca que Putin está llevando a cabo, impera un silencio vergonzoso e ignominioso. Al parecer no es lo mismo llevar un pañuelo palestino que un pañuelo ucraniano azul y amarillo.

Pero, ¿no se percatan que el actual nacional-populismo ruso, igual admite y potencia a la extrema derecha, a la extrema izquierda, al independentismo o al populismo de Trump? No me digan que no resulta curioso que la Rusia de Putin financia de igual manera al independentismo catalán, al populismo de extrema izquierda o al populismo de extrema derecha. Al final, tristemente, ninguno de ellos es capaz de criticar seriamente el actual genocidio de la Rusia de Putin en Ucrania, con su destrucción, asesinatos y violaciones. ¿No creen ustedes que la izquierda española se lo tiene que hacer mirar? La Rusia de Putin es una oligarquía a la que le molestan las democracias liberales occidentales. Para Putin “Montesquieu ha muerto”. Es lamentable que la izquierda española continúe anclada en la sumisión a Rusia, a la extinta Unión Soviética. ¿Qué opinarían Azaña, Largo Caballero, Prieto o José Díaz, si supieran que la Unión Soviética durante la guerra civil financiaba de la misma manera a la II República que a la Falange Española? ¿Continuarían diciendo que lo que importa es el diálogo?

No quiero finalizar sin referirme a la obsesión que le ha entrado a nuestro presidente señor Sánchez, con pedir explicaciones a todo el mundo. Explicaciones al rey emérito, explicaciones al alcalde de Madrid, a la presidenta de la comunidad madrileña, al presidente de Castilla y León por pactar con Vox, a Feijóo por dejar que se pacte… Pero lo que resulta más lacerante es que pide explicaciones quien ha falseado su tesis doctoral, quien en plena pandemia hablaba de un comité de expertos que nunca existió y mentía sobre la necesidad de mascarillas, quien colocó descaradamente a su mujer en el instituto de empresa, quien utiliza el Centro de Investigaciones Sociológicas como su elemento propagandístico, quien donó más de 50 millones de euros a una aerolínea venezolana que tenía un solo avión, quien ha pactado con quien dijo que nunca lo haría, quien indultó a los golpistas en contra de la opinión de la justicia, quien en pleno estercolero pactó con Bildu votos por presos, quien en un alarde de estulticia declaraba que un gobierno del PSOE y Podemos es un gobierno de centro izquierda, quien ha tapado el abuso de menores tutelados en la Comunidad valenciana y balear, impidiendo una comisión de investigación parlamentaria, en fin, ¿ustedes creen que este presidente tiene la suficiente autoridad moral para pedir explicaciones a nadie?